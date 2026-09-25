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Američan Barry je mistrem světa do 23 let, Špicarová mezi juniorkami dojela třináctá

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  23:24

Ashlin Barry slaví triumf na MS závodníků do 23 let. | foto: AP

Závod s hromadným startem mužů do 23 let na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrál Američan Ashlin Barry před Španělem Héctorem Álvarezem a Norem Jesperem Stiansenem. Nejlepším Čechem byl na 58. místě Alberto Carlo Monti. Mezi juniorkami se radovala Španělka Alejandra Neiraová, Karolína Špicarová obsadila 13. příčku.

Barry, jenž v den závodu oslavil 19. narozeniny, zvládl trať o délce 174,2 kilometru v čase 4:17:35. Zhruba 129 kilometrů strávil v čelní skupině uprchlíků a později v sólovém úniku. Našlápl k němu v jedenáctém z 13 okruhů, kdy setřásl Dána Kristiana Egholma.

O 53 sekund později přijeli do cíle Álvarez a Stiansen. Pro Španěla to byla druhá medaile ze tří startů v Montrealu. Nejprve byl třetí v pondělní časovce, v úterním souboji smíšené štafety s chronometrem obsadil se španělským týmem šesté místo.

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Monti na 58. místě ztratil na nového šampiona přes osm a půl minuty, 69. příčku obsadil Tomáš Přidal, na 83. místě skončil Václav Ježek.

Závod juniorek na 80,4 kilometru pro sebe rozhodla Neiraová, když si vedla nejlépe v závěrečném pětičlenném spurtu. Stříbro získala Italka Matilde Rossignoliová. Bronz obhájila Švýcarka Anja Grossmannová, rivalka Barbory Bukovské ze světa horských kol či cyklokrosu.

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Špicarová ztratila na medailistky 42 sekund, do nejlepší dvacítky se vešla i sedmnáctá Eva Drhová. Na 47. místě dokončila závod Linda Sítková.

O víkendu uzavřou program šampionátu silniční závody elitní kategorie. Ženy pojedou v sobotu od 15 hodin SELČ, muži odstartují ve stejném čase v neděli.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu

závod s hromadným startem

Muži do 23 let (174,2 km): 1. Barry (USA) 4:17:35, 2. H. Álvarez (Šp.), 3. Stiansen (Nor.) oba -53, ...58. Monti -8:33, 69. Přidal -9:20, 83. Ježek (všichni ČR) -12:41

Juniorky (80,4 km): 1. Neiraová (Šp.) 2:21:00, 2. Rossignoliová (It.), 3. Grossmannová (Švýc.) obě stejný čas, ...13. Špicarová -42, 17. Drhová -1:40, 47. Sítková (všechny ČR) -10:39

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