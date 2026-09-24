Druhá byla domácí Isabella Holmgrenová, třetí Belgičanka Fleur Moorsová. Z českých cyklistek byla nejlepší šestatřicátá Barbora Němcová.
Chladoňová se postarala o celkově páté zlato pro Slovensko v historii silničních MS po zlatu Petera Velitse rovněž v kategorii do 23 let z roku 2007 a vítězném hattricku Petera Sagana mezi elitou v letech 2015 až 2017.
Všestranná závodnice stáje Visma-Lease a Bike se dočkala prvního titulu z velkých akcí a spravila si náladu z pondělní časovky, v níž skončila těsně pod stupni vítězů.
Vicemistryně světa z letošního MS cyklokrosařů ve třiadvacítce byla ve stejné kategorii loni v Kigali druhá v silničním závodě i v souboji s chronometrem. V roce 2024 na MS v Curychu skončila ještě mezi juniorkami druhá v časovce a třetí v závodě s hromadným startem.
„Je to neuvěřitelný pocit a pořád tomu nemohu uvěřit. Byla to úžasná jízda a já jsem teď strašně moc šťastná. Musím poděkovat všem, kteří mě podporují, tenhle titul pro mě hrozně moc znamená. Moc jsem po něm toužila a tvrdě trénovala,“ uvedla se slzami v očích dojatá Chladoňová v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.
Její prvenství v závodě na 134 kilometrů se začalo rodit v průběhu osmého z celkem deseti okruhů, kdy se vydaly do úniku společně s Isabellou Holmgrenovou a Moorsovou, která však z boje o zlato v závěru vypadla. „Všechny tři jsme odvedly dobrou práci a dobře spolupracovaly,“ ocenila soupeřky Chladoňová.
Na dlouhé cílové rovince se stoupáním ukončila přibližně 250 metrů před cílem taktické vyčkávání Holmgrenová, zvedla se ze sedla, ale Chladoňová na její nástup okamžitě zareagovala a ve spurtu měla více sil ona.
„Snažila jsem se jí hned zachytit a přesprintovat ji, byl to ale opravdu hodně dlouhý sprint. Jsem nadšená, že jsem to zvládla,“ radovala se Chladoňová, která zastavila časomíru na 3:49:10.
All smiles on the podium 😃— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 24, 2026
Viktoria Chladonova, Isabella Holmgren and Fleur Moors celebrate their medals after a terrific battle 🙌 pic.twitter.com/dvpE5xlhDx
Moorsovou sice dostihly tři soupeřky, i přesto byla nejsilnější ve spurtu o bronz.
Nejlepší z tria původně přihlášených Češek byla šestatřicátá Němcová, která na vítězku ztratila téměř 11 minut. Eliška Kvasničková závod nedokončila, v pondělní časovce sedmnáctá Julia Kopecký nestartovala kvůli následkům nehody, kterou měla během úterního tréninku a po níž skončila na vyšetření v nemocnici.
„Silnice tu nejsou moc dobré, najela jsem do díry a měla defekt. Naštěstí nemám nic zlomeného, ale hodně mě bolí rameno a krk,“ uvedla Kopecký ve středečním rozhovoru pro Českou televizi.
V 19:30 odstartoval silniční závod juniorů, v němž hájí české barvy Daniel Kuběna, Jakub Tesařík a Marek Stiblík.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu
závody s hromadným startem
Ženy do 23 let - závod s hromadným startem (134 km): 1. Chladoňová (SR) 3:49:10, 2. I. Holmgrenová (Kan.) stejný čas, 3. Moorsová (Belg.) -33, ...36. Němcová -10:58, Kvasničková (obě ČR) nedokončila.
19:30 junioři (134 km)