Dramatická obhajoba pro Australany. Na MS vyhráli časovku smíšených štafet

  18:11
Australští cyklisté obhájili na silničním mistrovství světa v Kigali zlato v časovce smíšených štafet. Stříbro si ve rwandské metropoli vyjeli Francouzi, třetí byla šestice Švýcarska. Všechny týmy dělilo v cíli deset sekund. Čeští cyklisté nestartovali.
Australští cyklisté se radují z triumfu ve smíšené časovce na mistrovství světa ve Rwandě. | foto: AP

Napínavý závod přinesl jen o něco menší drama než loni v Curychu, kdy Australané předčili druhé Německo o pouhých 85 setin sekundy. V sestavě byli z tehdejšího výběru Brodie Chapmanová, Michael Matthews a Jay Vine. Doplnili je Amanda Sprattová, Felicity Wilsonová-Haffendenová a Lucas Plapp.

Obhájci prvenství vyjeli na 41,8 kilometru dlouhou trať jako poslední a zvládli ji v čase 54:30, v závěrečném náročném stoupání se však Chapmanová se Sprattovou musely vydat ze všech sil, aby uhájily těsný náskok před Francouzi, kteří na ně nakonec ztratili jen pět sekund.

„Věděla jsem, že ten poslední kopec po kostkách bude peklo. Brodie byla naštěstí hrozně silná a já se jí jen snažila držet, bylo třeba jet až do posledního metru. Je to pro mě speciální zážitek, protože jsem součástí smíšené štafety poprvé,“ uvedla Sprattová v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI).

„My Australani máme tyhle disciplíny rádi a užíváme si, že můžeme společně reprezentovat. Hodně jsme se na časovku, kterou jsme dokázali loni vyhrát, soustředili. Jsme rádi, že se nám podařilo znovu uspět,“ doplnil Matthews.

Vine získal v Kigali již druhý cenný kov, v neděli skončil v individuální časovce druhý za suverénním Belgičanem Remcem Evenepoelem. Chapmanová si spravila náladu poté, co byla v časovce jednotlivkyň čtvrtá. Na druhou medaili dosáhla ve Rwandě díky bronzu Švýcarů časovkářská mistryně světa z neděle Marlen Reusserová.

MS v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda)

časovka

Smíšená štafeta (41,8 km): 1. Austrálie (Chapmanová, Sprattová, Wilsonová-Haffendenová, Matthews, Plapp, Vine) 54:30, 2. Francie (Kerbaolová, Labousová, Squibanová, Armirail, Seixas, Sivakov) -5, 3. Švýcarsko (Liechtiová, Reusserová, Rüeggová, Christen, Küng, Schmid) -10

Dramatická obhajoba pro Australany. Na MS vyhráli časovku smíšených štafet

