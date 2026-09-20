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Reusserová oslavila narozeniny duhovým dresem. Na MS obhájila primát v časovce

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  17:53aktualizováno  18:33

Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová v Kanadě obhájila titul mistryně světa v časovce. | foto: Profimedia.cz

Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová obhájila titul mistryně světa v časovce. V úvodní disciplíně šampionátu v Montrealu zvítězila s velkým náskokem před Britkou Zoe Bäckstedtovou a Němkou Franziskou Kochovou. Češky nestartovaly.

Reusserová oslavila nejlepším možným způsobem dnešní pětatřicetiny. „Opravdu krásný dárek. I kdybych nevyhrála, tak bych dnes měla tak jako tak co slavit,“ řekla s úsměvem v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.

Na prvním mezičasu 39,2 kilometru dlouhé trati byla sice až pátá, ale síly si rozvrhla dokonale. Zvítězila v čase 50:24 při rychlostním průměru 46,66 kilometru v hodině, Bäckstedtovou porazila o 40 sekund, Kochová zůstala zpět o dalších více než pět vteřin.

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„Těšila jsem se, ale zároveň jsem byla i nervózní, jaké nasadit tempo na takhle dlouhé trase. Nechtěla jsem vědět o mezičasech, takže jsem neměla tušení, jak jsem v průběhu závodu na tom. Někdy vám tyhle informace zrovna nepomáhají,“ vysvětlila Reusserová.

Roli obrovské favoritky nakonec čtyřnásobná evropská šampionka a držitelka stříbra z olympijských her v Tokiu ze soubojů s chronometrem naplnila s přehledem a získala na MS již pátou individuální medaili. Ve sbírce má dvě zlata, dvě stříbra a bronz. Další dvě zlata a bronz vybojovala Reusserová na MS ve smíšené časovce družstev.

„Nechtěla jsem vůbec přemýšlet nad tím, zda je na mě nějaký tlak. Vyhrát je pokaždé výzvou, bez ohledu na to, zda se vám už podařilo zvítězit v minulosti či nikoliv. Šla jsem do závodu s tím, že se o to znovu pokusím a budu bojovat. Byla to po všech směrech velká výzva,“ dodala.

V 18:45 SELČ začne časovka elitní kategorie mužů. Pojedou stejně dlouhou trať jako ženy a mezi širší okruh favoritů patří i český reprezentant Mathias Vacek.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu

časovka

Ženy (39,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 50:24, 2. Bäckstedtová (Brit.) -40, 3. Kochová (Něm.) -45, 4. Longová Borghiniová (It.) -50, 5. Kerbaolová (Fr.) -1:10, 6. Kopecká (Belg.) -1:47

18:45 časovka muži

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