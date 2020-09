Hirt bude krátce po Tour českým lídrem na MS, Vakoče jeho tým nepustil

„Trať je letos opravdu těžká a měla by nejvíce sedět Janu Hirtovi, který bude lídrem naší sestavy. Vyhovovat by měla i Adamu Ťoupalíkovi,“ zmínil úřadujícího českého šampiona reprezentační trenér Tomáš Konečný na svazovém webu. Páteční časovku pojedou Černý a Otruba.

Česká nominace na MS v Imole Muži

Závod s hromadným startem: Adam Ťoupalík, Jan Hirt, Josef Černý, Jakub Otruba.

Časovka: Černý, Otruba. Ženy

Závod s hromadným startem: Jarmila Machačová, Nikola Nosková, Tereza Neumanová.

Časovka: Machačová, Tereza Korvasová.

V nedělním závodě s hromadným startem čeká cyklisty 258,2 kilometru s převýšením 5 000 metrů. „Ve čtyřech se dá těžko tvořit závod. Musíme si pomáhat a jet podle silných mančaftů. Je potřeba využít šanci. Třeba vystoupení Pogačara na Tour de France jistě zvedne motivaci i našim jezdcům. Je potřeba si věřit, a když má člověk natrénováno, tak je to potřeba prodat. Kuba Otruba zažije premiéru v elite, chtěl by zajet kvalitní výsledek, který by jej posunul dále,“ podotkl Konečný na adresu dvaadvacetiletého jezdce.

„Mluvit o ambicích po velice úspěšném evropském šampionátu je hodně těžké. Budou nám chybět tři medailisté z ME a to je pro nás, stejně jako pro závodníky samotné, veliká škoda. Superstar dvojice juniorů Mathias Vacek a Pavel Bittner a Vojtěch Řepa v třiadvacítce přišli o možnost dokázat, že patří nejen k evropské, ale i absolutní světové špičce,“ litoval Konečný.

Světový šampionát se měl konat v Aigle, které se ho ale kvůli švýcarským opatřením proti šíření koronaviru zřeklo. Pořadatelství se před třemi týdny ujala Imola. Kvůli komplikacím s cestováním byly zrušeny závody v juniorských kategoriích a jezdců do 23 let, v nichž mohla česká výprava po nedávném úspěchu na mistrovství Evropy mířit vysoko.

Vždyť Vacek se stal v srpnu juniorským mistrem Evropy v časovce, v závodech s hromadným startem získali Bittner stříbro a Řepa bronz.

Jarmila Machačová Jakub Otruba

Závod žen pojedou Jarmila Machačová, Nikola Nosková a Tereza Neumanová. „Náročná trať by měla sedět Nikole Noskové, ale její závodní program nebyl ani trochu ideální. Její tým moc závodů neabsolvoval a bez ostrých závodů se jde připravit těžko. Přesto by ale nějaký hezký výsledek její současná forma mohla přinést,“ věří Konečný. Do časovky nastoupí Machačová a Tereza Korvasová.