Když bylo Vallieresové devět let, dostal její tatínek šílený nápad. Jet tisíc kilometrů na kole na návštěvu za maminkou. Sundal malé Magdeleine z kola pomocná kolečka, naložil brašny na nosič a vyrazili.
„Tak všechno začalo. Ujeli jsme to za devět dní. Bylo to buď, a nebo. Mohla jsem jízdu na kole začít nenávidět, nebo si ji zamilovat. A já si ji zamilovala,“ vzpomínala Vallieresová na klíčový moment jejího dětství.
Patnáct let po bláznivém čundru se stala nejlepší cyklistkou na světě.
Do cíle závodu žen na světovém šampionátu ve Rwandě zbývalo 22 kilometrů, když se z čelní skupiny zvedla Španělka Mavi Garcíová a za ní se vydaly Vallieresová s Niamh Fisherovou-Blackovou z Nového Zélandu.
Žádná z favoritek na odjíždějící trio nezareagovala. A přestože silné týmy jako Francie, Itálie nebo Nizozemska byly v převaze, na stíhání se domluvit nedokázaly. V nadmořské výšce 1500 metrů, v horku a špatné kvalitě vzduchu nechtěly favoritky zbytečně mařit síly. Ale tak si je šetřily, že nakonec už nebylo k čemu je využít.
Na úpatí závěrečného stoupání nejprve odpadla Garcíová, a pak se Vallieresová nástupem zbavila i Novozélanďanky. S nevěřícím výrazem projela páskou. Nevyhrála, protože by na ni favoritky zapomněly tak jako třeba na Annu Kiesenhoferovou při olympijském závodě v Tokiu. V sobotu zkrátka byla ze všech nejsilnější.
I když to před startem tušila jen ona a její trenér.
„Cítila jsem se ve skvělé formě a tohle pro mě byla skvělá trať. Trenér říkal, že ji snad navrhli přímo kvůli mně,“ líčila nadšeně. „Holky v týmu mi věřily a řekly, že se pro mě obětují. Držely mě na dobré pozici, takže jsem byla chráněná a zároveň nemusela spotřebovávat moc energie.“
Na první pohled to byla velmi odvážná taktika vzhledem k tomu, že Vallieresové nejlepší letošní výsledek z jakéhokoliv závodu bylo šesté místo na kanadském šampionátu v časovce. V naprosté většině klání pracovala pro jiné, jen málokdy během sezony řešila vlastní ambice. Kanaďanky ale věděly dobře, co dělají.
Vallieresová část sezony obětovala tréninku přímo na šampionát, jezdila ve vysoké nadmořské výšce, připravovala se na podmínky ve Rwandě intenzivněji než její soupeřky.
A vyplatilo se. Pro Kanadu získala vůbec první zlato na mistrovství světa.
Medailový ceremoniál pak ukázal, že na takovou situaci není vůbec zvyklá – jaký rozdíl, oproti pódiu mužů, kde si Remco Evenepoel a Tadej Pogačar šli pro medaile dohromady celkem jedenáctkrát za posledních šest let.
Zvala k sobě na stupínek ostatní medailistky, když ještě měla dostat sponzorský dar, šeptala o svém zmatení stříbrné Fisherové-Blackové, pak ještě posunkovala na týmové kolegyně s výrazem rozjařeného zmatení a při hymně si položila levou ruku na pravou stranu hrudi…
Kdo by jí to ale zároveň hned neodpustil, když na ní bylo tak jasně vidět, kolik pro ní vítězství znamená. Pogačar možná svou obhajobu duhového dresu nadšeně slavil, vedle emocí Kanaďanky však působil Slovinec odměřeně a téměř bez zájmu.
Mimochodem, ani bronzová Garcíová rozhodně nefigurovala v předzávodních tipech. S cyklistikou začala teprve ve třiceti a v jednačtyřiceti letech byla nejstarší ženou na startu. Jedinou „normální“ medailistkou tak byla Fisherová-Blacková.
Medailový ceremoniál také nejspíš ukázal, jaký rok může ženská cyklistika pod vládou Vallieresové čekat. Možná trochu ostýchavý, ale plný odhodlání a pozitivních emocí.
Však i ve vzkazu, který Kanaďance nahrály její týmové kolegyně ze stáje EF nejčastěji zaznívalo: „Nevím o nikom, kdo by si ten duhový dres zasloužil víc než ty, Mags.“
Když se před dvěma lety Vallieresová v profesionálním ženském pelotonu teprve rozkoukávala, vyprávěla v rozhovoru pro Escape Collective: „Myslím, že ještě nejsem na takové úrovni, abych mohla být něco víc než jen domestik. Časem bych příležitost jet na sebe brala, ale momentální pozice mi vyhovuje. Umožňuje mi růst. Ještě se potřebuju hodně zlepšit, abych mohla přijmout jinou roli.“
Skromná a pracovitá je stále. I proto neměly její krajanky problém, se pro ni v kigalském klání obětovat, přestože papírově to byl vlastně risk.
A i když teď bude vozit duhový dres, jistě neodmítne odvést práci pro své kolegyně z EF, mezi které mimochodem patří i Mirre Knavenová, přítelkyně Pavla Bittnera.
Možná si jen ze své nové pozice vyjedná lepší zásobování javorovým sirupem. Ten totiž jako rodačka z provincie Québec v Evropě postrádá a musí si ho vozit z návštěv u rodičů, ovšem pokaždé s hrůzou, zda se sladká tekutina v kufru nerozlije.
„Co se týče javorového sirupu, jsem vážně vybíravá. Vždycky jsme si ho dělali doma, takže dodneška potřebuju mít ten náš.“
Její rodina má asi osm tisíc javorů, ze kterých sirup získává, a také, jak je v Kanadě zvykem, speciální chatku, ve které ho pak zpracovává. Před letošní sezonou učila Vallieresová společně se svou babičkou fanoušky EF dělat javorové karamelky. „Nejlepší je odlévat je do sněhu. Takhle v kornoutku to není ono,“ přidávala tip na závěr.
Taková tedy je nová mistryně světa.
Srdečná, obětavá a možná trošku ulepená od sirupu.