Na MS horských kol ve Francii se představí 24 českých závodníků

Česká nominace na mistrovství světa v Les Gets Cross country

Muži elite: Ondřej Cink, Lukáš Kobes, Marek Rauchfuss, Jan Škarnitzl

Ženy elite: Jana Czeczinkarová, Jitka Čábelická, Tereza Tvarůžková, Karla Štěpánová.

Muži do 23 let: Filip Konečný, Jan Sáska, Jan Zatloukal.

Ženy do 23 let: Karolína Bedrníková, Adéla Holubová, Aneta Novotná, Zuzana Šafářová.

Junioři: Patrik Černý, Ondřej Novotný.

Juniorky: Eliška Hanáková, Simona Spěšná.

Štafeta: Ondřej Cink, Adéla Holubová, Ondřej Novotný, Simona Spěšná, Tereza Tvarůžková, Jan Zatloukal. Short track

Muži elite: Lukáš Kobes, Marek Rauchfuss, Jan Škarnitzl.

Ženy elite: Jitka Čábelická. Sjezd:

Muži elite: Martin Hájek, Antonín Král.

Ženy elite: Monika Mixová.

Junioři: Ondřej Kolečík, Robin Novotný.