Cílem byla desítka, ale můžu být rád i za 16. místo, hodnotí Boroš MS

„Desítka byla cílem, ale i za to šestnácté místo můžu být za tu letošní sezonu rád. Je to asi maximum, co jsem mohl předvést,“ řekl Boroš po nedělním závodě serveru mtbs.cz.

Devětadvacetiletý reprezentant na životní sedmou příčku v Lucembursku před pěti lety navázal 12. místem o rok později. Následně skončil čtrnáctý. Na minulých dvou šampionátech však dojel hluboko v poli poražených - ve výsledkové listině mu patřila shodně až 33. příčka. Letošní vystoupení přineslo alespoň návrat do druhé desítky.

„Vážně škoda té desítky, nebylo to vůbec daleko, ale kluci byli zkrátka lepší,“ litoval Boroš, jenž dokončil závod jako poslední ze sedmičlenné skupinky bojující o top ten. „Už nebyly vůbec síly. Byl jsem rád, že jsem vůbec v cíli,“ připustil Boroš, jenž nedávno získal již pátý domácí titul.

Zkusil rozhodnout dříve. Aktivní byl především v předposledním z devíti okruhů, jeho pokus o nástup však soupeři zachytili. „Zkusil jsem to, ale nevyšlo to. Škoda i toho začátku, který mi trochu odjel, ale jeli jsme každý okruh nadoraz a ke konci už tam prostě nebyly síly,“ konstatoval Boroš.

Tříkilometrový okruh mu seděl. Technicky nebyl při vlídných klimatických podmínkách nijak zvlášť náročný, ale o to více závodníky bolel, jelo se hodně rychle. „Bylo to takové kritérium. Hodně mi to sedělo za těma schodama do cíle a ten kopec, ten byl tedy hodně poctivý,“ zmínil táhlé stoupání.