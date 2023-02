Cyklokrosař Van der Poel porazil Van Aerta a slaví pátý titul mistra světa

Osmadvacetiletý Van der Poel a stejně starý Van Aert odjeli ostatním hned od začátku. Před desítkami tisíc diváků nasadili na suché a rychlé trati strhující tempo. Tak trochu podle očekávání nakonec svedli velký souboj až do posledních metrů desetikolového závodu. Většinu odtáhl v čele Van der Poel, ale v závěru se mu na vedoucí pozici nechtělo. Takticky si počkal až do cílové rovinky a jeho útok byl úspěšný.

„Je opravdu těžké tohle nějak popsat. Dopadlo to tak, jak skoro všichni říkali už s předstihem - že závod se rozhodne až při mém závěrečném spurtu proti Woutovi. Samozřejmě jsem nadšený, jak to dopadlo. Je to neuvěřitelné. Tohle je rozhodně jedno z mých nejkrásnějších vítězství a budu si ho docela jistě hodně dlouho pamatovat,“ uvedl Van der Poel v rozhovoru pro federaci UCI.

Tři nejlepší z závodu mužů na MS v cyklokrosu. Zleva druhý Belgičan Wout van Aert, vítězný Nizozemec Mathieu Van Der Poel a třetí Belgičan Eli Iserbyt.

Všestranný belgický rodák Van der Poel oslavil celkem pátý titul po letech 2015 a 2019 až 2021. Mezi elitou má v medailové sbírce i stříbro a bronz. Van Aert dosáhl na zlatý hattrick v letech 2016 až 2018, dnes získal již čtvrté stříbro, pokaždé ho přitom předčil právě Van der Poel. Obhájce loňského titulu z amerického Fayetteville Brit Tom Pidcock dal přednost přípravě na silniční sezonu a v Nizozemsku nestartoval.

Šestinásobný domácí šampion Boroš se během závodu pohyboval převážně ve druhé desítce. Na kýženou první ztratil nakonec 27 sekund, manko na vítěze měl téměř dvě minuty. Druhý český zástupce ve startovním poli Jakub Říman byl o další takřka dvě minuty zpět a dojel devětadvacátý. Šimon Vaníček kvůli zdravotním potížím nestartoval.

„Dneska se mi to moc nepodařilo, neměl jsem svůj den. Nejlepší výsledky se mi letos podařily na suchu, bral jsem to, jaký to bylo, ale nohy nebyly dobré. Chvíli jsem byl blízko desítce, jenže jsem nebyl schopný udržet s nimi tempo a musel jsem si zvolnit,“ uvedl Boroš.