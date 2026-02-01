Cyklokros, bike? Bukovská září na všem. Jak Česku roste výjimečný talent

Michal Koubek
  17:59
Už několik set metrů před cílem bylo víceméně rozhodnuto, přesto dál dupala do pedálů. Až na mostku před nájezdem do závěrečné rovinky se cyklokrosařka Barbora Bukovská otočila, zkontrolovala obří propast za sebou, načež se poprvé usmála. Finiš si už užívala. Pustila se řídítek, zvedla ruce, jásala, křičela.
Barbora Bukovská slaví juniorské zlato na cyklokrosovém MS.

Barbora Bukovská slaví juniorské zlato na cyklokrosovém MS. | foto: Profimedia.cz

Nejlepší juniorské cyklokrosařky světa. Zleva Lise Revolová, Barbora Bukovská a...
Barbora Bukovská se zlatou medailí ze závodu juniorek na cyklokrosovém...
Barbora Bukovská slaví titul juniorské mistryně světa v cyklokrosu.
Barbora Bukovská se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa v...
17 fotografií

Svou už tak nabitou sbírku úspěchů rozšířila o ten dosud nejcennější. V sobotu se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa. Titul vyválčila jako vůbec první česká žena napříč věkovými kategoriemi, poslední zlato na této akci slavil v roce 2014 mezi elitou trojnásobný král Zdeněk Štybar.

A to ještě ve stejném klání přidala bronz Lucie Grohová. Vážně parádní české představení!

„Splněný sen. Cítila jsem se hodně silná, byl to můj nejlepší den v sezoně,“ rozplývala se sedmnáctiletá Bukovská, které se sice start nevydařil a ztrácela až půl minuty, manko ale smazala, načež v posledním, pátém kole setřásla francouzskou obhájkyni Lise Revolovou a cílem proletěla s náskokem patnácti sekund.

„Ze začátku bylo náročné se dostat dopředu, ale pořád jsem věřila, že Revolovou dojedu. Dala jsem do toho všechno a dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ usmála se.

České juniorky zazářily na MS v cyklokrosu. Bukovská má zlato, Grohová přidala bronz

Bukovská potvrdila zkazky o tom, jak obrovský talent v ní Česko má. Medaile sbírá, kde se dá. A to nejen v cyklokrosu, ale i na horském kole.

Jen si připomeňte, co všechno dokázala v minulém roce.

V součtu obou disciplín vybojovala celkem pět medailí z vrcholných akcí. V krosu se stala juniorskou mistryní Evropy a vicemistryní světa, v cross country získala bronzy na světovém i kontinentálním šampionátu a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.

Do toho vítězila ve Světových pohárech, v cyklokrosu takhle třeba rozjásala domácí fanoušky v Táboře a na biku v rámci juniorské série vládla v Novém Městě na Moravě.

Třešničkou pak byla koruna v tradiční anketě Král cyklistiky.

Barbora Bukovská, vítězka ankety Král cyklistiky 2025.

„Obrovská čest. Stále tomu nemůžu uvěřit. Přijde mi až neskutečné, že jsem v konkurenci tak skvělých cyklistů vyhrála,“ povídala poté, co za sebou nechala i silničáře Pavla Bittnera, Mathiase Vacka či bikera Ondřeje Cinka.

Na galavečeru zároveň vyhlásila: „Bude těžké tyhle pozice obhajovat, ale jde pro mě o motivaci do dalších let. Chci na všechny úspěchy navázat.“

V sobotu je ještě povýšila.

Má vážně talent. Je jí samozřejmě teprve sedmnáct let, čeká ji nejprve přechod do kategorie do třiadvaceti let a až pak mezi elitu. Nic lehkého, spousta nadějí se na této cestě zasekla. Trenéři o ní ale povídají, že je nadaná nejen výkonnostně, ale na vrcholový sport má i správnou mentalitu.

Už nyní se nachází v pozici, kdy do závodů vstupuje jako hlavní favoritka. Soupeřky mluví hlavně o ní, sledují ji. Bukovskou to ale nerozhodí.

Jak se Češi znovu přepočítali. Předčasná oslava? Nerozhodila mě, říká Bukovská

„Snažím se nevnímat řeči, které moje starty na velkých akcích provázejí. Nechci se zbytečně stresovat a dostávat se pod ještě větší tlak. Pro mě je hlavní jet vždy naplno, abych byla maximálně spokojená s vlastním výkonem,“ popisovala pro web českého cyklistického svazu.

Její recept spočívá v tom být s nejbližšími. „Bavit se o něčem jiném než o závodě. Nebo si pustit písničky. Někdy je toho vypětí moc. Ale pomáhá mi, když si mohu o všem povídat. Hodně to řeším s mamkou,“ dodávala.

Právě podporu rodičů neustále vypichuje. Oba se dřív věnovali judu, načež objevili lásku k cyklistice. Na dcerku ale netlačili, spíš jen chtěli, aby se něčemu věnovala.

„Zkoušela jsem hodně sportů, ale kolo mě bavilo ze všech nejvíc. Jsem v přírodě, na čerstvém vzduchu. Poprvé jsem vlastně závodila už na odrážedle. Ale určitě nikdo nečekal, že budu jezdit na vrcholové úrovni,“ vzpomínala.

Barbora Bukovská se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa v cyklokrosu.

Jen jedno si ovšem zvolit nedokázala. „Baví mě prostě ježdění na kole. Ať už na jakémkoliv,“ usmívá se studentka gymnázia.

Taková univerzálnost ve světě cyklisticky běžná není, zase ale není až tak ojedinělá. Vždyť čerstvá nizozemská mistryně světa mezi elitou Lucinda Brandová léto tráví na silnici v dresu stáje Lidl–Trek. A nedělní vítěz mezi muži, další Nizozemec Mathieu van der Poel, dokonce kromě cyklokrosu a silnice řádí na biku a světový titul má i na gravelu.

Na až takovou univerzálnost Bukovská zatím nemyslí. „Můj program už je i tak hodně plný. Dvě disciplíny stačí. Kdybych přidala ještě silnici, možná by mě kolo tolik nebavilo. Navíc mám ráda individuální přístup. Baví mě, že mohu jezdit sama za sebe,“ povídá.

Není divu, když mimo asfalt září.

