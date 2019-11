Tábor se uchází o pořádání MS v cyklokrosu v roce 2024

„Těší mě to a ze strany svazu uděláme maximum, aby se to podařilo, protože Tábor si to zaslouží,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek. „Cyklokros k Táboru patří,“ doplnil táborský starosta Štěpán Pavlík.

Pokud bude pořádání MS Táboru přiděleno, jelo by se pravděpodobně na výrazně odlišné trati, než na jakou jsou diváci z posledních let zvyklí. „Zvažujeme, že ji ze dvou třetin změníme a zhustíme, aby mohli diváci ještě více přebíhat a viděli toho víc,“ nastínil předseda komise cyklokrosu Petr Balogh.