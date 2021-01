Cyklokrosoví junioři si věřili, jejich závod ale z programu MS vypadl

UCI naproti tomu na svém webu potvrdila, že na základě rozhodnutí belgických úřadů nic nebrání závodům mužské a ženské elity ani v obou kategoriích do 23 let. Na juniory a juniorky se v této sezoně nedostalo ani na listopadovém mistrovství Evropy v Hertogenboschi a až na jednu výjimku ani v seriálu Světového poháru.

„Máme letos velice silné juniorské týmy, velice talentované mladé jezdce a závodnice, ale na mezinárodní scéně se mohli představit pouze jednou při Světovém poháru v Táboře. K naší smůle na startu (na MS) zase nebudou,“ litoval na svazovém webu reprezentační kouč Petr Dlask s připomínkou pohárového dílu na jihu Čech, kde na konci listopadu juniorský závod vyhrál Matěj Stránský a Matyáš Fiala byl třetí.

„Předvedli, že mají na to končit na stupních vítězů, ale šanci ukázat to na mistrovství Evropy a mistrovství světa nedostali a to mě strašně mrzí,“ dodal Dlask.