ONLINE: Pogačar, Evenepoel či někdo jiný? Cyklisté jedou o světové zlato

V 10:30 se cyklisté vydávají z Winterthuru na 274 kilometrů dlouhou trať. Po 69 zaváděcích kilometrech pak najedou na okruh v Curychu, na němž absolvují sedm celých kol.

Každé z nich zahrnuje i dvě stoupání - jedno krátké, strmé na Zürichbergstrasse (1,1 km, průměr 8 %, maximum 15 %) a druhé delší na Witikonu (2,3 km, průměr 5,7 %, maximum 9 %).

ONLINE: Závod s hromadným startem mužů - elite Závod mistrovství světa sledujeme v podrobné reportáži.

Na trať se vydají i čtyři čeští cyklisté v čele s lídrem týmu Mathiasem Vackem, dvakrát druhým v etapách letošní Vuelty. Po jeho boku reprezentují Michael Boroš, Jakub Otruba a Michal Schlegel.

„Podmínky jsou ideální, je sucho, není horko, takže dobrý,“ říkal před startem Otruba. „Buď půjdeme do úniku, nebo se máme držet s Mathiasem a dovézt ho na co nejlepší pozici do okruhů.“

„Myslím, že na okruzích to bude extrémní, nahoru dolů, levá pravá,“ podotkl Vacek. „Je to poslední velký závod sezony, jsem namotivovaný, dám do toho všechno.“

Největším favoritem je pochopitelně Tadej Pogačar. Dosud poslední majitel Trojkoruny, irský cyklista Stephen Roche jej velebí: „Tadej je naprosto úžasný. Co předvádí, je tak trochu mimozemské. Dominuje etapovým závodům, časovkám, horským etapám, klasikám, spurtům. Je schopný vítězit v jakémkoliv terénu.“

S úsměvem poté Roche dodává: „Rád budu (v seznamu majitelů Trojkoruny) tím mezi Merckxem a Pogačarem.“

Na trati, která svojí typologií některým připomíná ardenskou klasiku Lutych - Bastogne - Lutych, se však s takovým scénářem odmítá smířit Remco Evenepoel. Vítěz časovky a silničního závodu na hrách v Paříži a poté i curyšské časovky chce rozmnožit sbírku trofejí o ještě jeden duhový dres.

„Já už mistrem světa byl, Tadej ještě ne. Díky tomu by mohl být ve větším stresu,“ říká 24letý Belgičan. „Mohl by proto udělat chybu nebo by mohl až příliš riskovat. Ale letos si drží tak vysokou úroveň, že se něco takového stane jen zřídka nebo nikdy. Má v sebe tolik důvěry, že může vyhrát, i když nemá zrovna špičkový den.“

Evenepoelovi chybí v podpůrném týmu Wout van Aert, k ruce bude mít naopak Tima Wellense, Jaspera Stuyvena, Victora Campenaertse či Tiesje Benoota. Ve slovinské reprezentaci jsou také Primož Roglič a Matěj Mohorič.

„Příležitosti k útoku bude spousta,“ říká Evenepoel. Totéž si myslí bezesporu i Pogačar.

Jejich společným zájmem bude nepřivézt si do rovinatých posledních kilometrů loňského šampiona Mathieua van der Poela.

Nizozemec připustil, že trať se 4291 nastoupanými metry bude pro něj možná příliš obtížná, rozhodně se však nevzdává předčasně. Při přípravě na šampionát shodil několik kil, aby byl co nejvíce konkurenceschopný.

Pokud by zvítězil, navázal by coby úspěšný obhájce titulu na triumfy Juliana Alaphilippa v letech 2020 a 2021.

Francouz patří do druhého sledu favoritů, stejně jako největší domácí naděje Mark Hirschi, jenž letos ovládl už pět jednorázových závodů.

Britové věří duu Tom Pidcock a Stevie Williams, v čele amerického kontingentu je Matteo Jorgenson, Dány povedou Mattias Skljelmose a Mads Pedersen, ve španělské sestavě figurují Pello Bilbao, Enric Mas a Mikel Landa.

Irové věří Benovi Healymu a Kanaďané duu Michael Woods, Derek Gee. Jsou zde i Australan Michael Matthews a eritrejský král sprinterů na Tour Biniam Girmay.

Z osmi mužů, kteří letos stáli na stupních vítězů závodů Grand Tour, se jich na start postavilo šest. Chybí pouze Brit Geraint Thomas (třetí na Giru) a Dán Jonas Vingegaard (druhý na Tour), který předčasně ukončil sezonu a po narození druhého potomka si užívá rodiny.

Výrazné oslabení doznala především ekvádorská reprezentace. Richard Carapaz se omluvil kvůli nemoci dcery, Jhonathana Narváeze připravil o závod covid.