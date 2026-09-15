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Duhový cíl, odlišné cesty. Jak se Evenepoel, Van Aert a spol. chystají na mistrovství?

Michal Koubek
  16:06
Belgičan Remco Evenepoel během závodu silničních cyklistů.

Belgičan Remco Evenepoel během závodu silničních cyklistů. | foto: ČTK

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Zatímco Wout van Aert či král španělské Vuelty Enric Mas teprve vstřebávají únavu z třítýdenního martyria a odlet do Montréalu je teprve čeká, Remco Evenepoel už má za sebou zaoceánskou aklimatizaci. V dějišti cyklistického mistrovství světa pobývají také Isaac del Toro, Tom Pidcock či Paul Seixas. Cesty letošních největších favoritů na duhový dres vedou různě. Jaké jsou?

Podle původních plánů měl v neděli 27. září už na třetí světový titul v řadě útočit Tadej Pogačar. Jenže po pádu na Vueltě ukončil sezonu a okruh favoritů se výrazně rozšířil.

Bezmála 274kilometrová trasa se skoro 4000 výškovými metry a řadou kratších, ale strmých výšlapů tak podle očekávání nabídne odlišný scénář, než tomu bylo loni ve Rwandě či předloni v Curychu. Otevřenější. Nevyzpytatelnější. Útočnější?

„Roli budou hrát detaily,“ soudí Evenepoel, jenž bude následující neděli útočit i na čtvrtý titul v časovce. „Tadejova absence samozřejmě dění hodně změní. Všichni vždycky koukají hlavně po něm. Nyní musíte přijít s novou taktikou, musíte využít své šance a tlačit se za vítězstvím.“

Šestadvacetiletý Evenepoel podřídil kanadskému dvojboji druhou polovinu léta. Po druhém místě na Tour de France si ještě prvního srpna dojel na klasice San Sebastián pro čtvrté vítězství, načež si pořádně odpočinul a pak na tři a půl týdne vyrazil do vysoké nadmořské výšky v Livignu.

Z něj se posléze jen na pár dní vrátil domů a už nasedal do speciálního charteru z Evropy do Kanady, kde si stejně jako řada dalších favoritů střihl jednorázové závody v Québecu (kde vyhrál) a v Montréalu (kde dojel pátý se ztrátou 35 sekund na vítěze Del Tora).

Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v řadě.

Nyní se přesunul do základny belgické reprezentace v Bromontu východně od centra šampionátu. „Čekají mě dva dny regenerace, po kterých bude následovat několik dní specifické práce na časovce,“ popsal mistr světa z roku 2022 nejbližší dny. „Těším se. Myslím, že mě čekají dva skvělé týdny. Všechno začalo dobře, takže doufám, že si udržím tempo.“

Pomůže Van Aertovi Vuelta?

Jestli se v hromadném závodě pojede na něj, ale jasné není. O roli lídra by se měl totiž dělit s Van Aertem. Podle reprezentačního trenéra Serge Pauwelse až situace na silnici určí, kdo by se měl pro koho obětovat. „Sice budeme mít dva lídry, ale taktika bude dopředu jasná podle různých scénářů,“ popisuje kouč.

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Důvodem mají být i neshody ze šampionátu v Lovani v roce 2021, po němž Evenepoel kritizoval týmovou taktiku a nelíbilo se mu, že měl pomáhat Van Aertovi, když cítil, že má nohy na vlastní výsledek.

„S oběma jsem už měl pohovor,“ ujišťuje Pauwels. „Jde o to, vymyslet plán, na kterém se oba shodnou a budou mu věřit. Nejdůležitější je, aby spolu dobře vycházeli.“

Van Aert za belgickými kolegy dorazí později. Pauwels věří, že právě Vuelta je typem přípravy, který svěřenci vyhovuje. Že se na španělské Grand Tour, kde získal zelený dres a zároveň dřel pro tým v horách, podle vlastních slov dostal až na úplný na limit?

Belgický cyklista Wout van Aert z Vismy slaví vítězství v 15. etapě Vuelty.

„Wout velmi dobře zvládá velkou zátěž a vysoký objem tréninku. Proto si myslím, že ho tyhle závodní dny ještě vystřelí,“ míní reprezentační kouč. „Možná z Vuelty vyšel úplně vyčerpaný, ale praxe velí, že až si týden odpočine, výkonnostně by měl ještě povyrůst. Takže mistrovství světa v Montréalu přichází v perfektní čas.“

Dlouhá pauza Seixase, Del Toro formu drží

Jak nejlépe zregenerovat a přetavit obrovskou zátěž z Grand Tour do ještě lepší formy vymýšlejí i Slovinci, kteří po pádu Pogačara coby lídra jmenovali Rogliče, druhého muže Vuelty. Do Kanady se chystá i její král Mas, jenž by se ve španělském výběru měl dělit o roli jedničky s Juanem Ayusem.

„Je pravda, že v našich řadách nemáme Tadeje, což je handicap,“ ví slovinský trenér Uroš Murn. „Ale paradoxně to může být i výhoda. Primož je ve formě, v jaké už dlouho nebyl. Veškerá pozornost, která by byla dříve zaměřena na nás, se teď bude soustředit na Belgičany nebo Francouze. Budeme ve třetí nebo čtvrté řadě favoritů, což nám může pomoct.“

Naopak čerstvý se na start šampionátu postaví zázračný francouzský mladík Seixas. Po čtvrtém místě na Tour zařadil zhruba dvoutýdenní odpočinek. „Párkrát jsem vyjel na kole, párkrát jsem šel na túru, ale všechno jen podle toho, na co jsem měl chuť,“ popisoval devatenáctiletý supertalent.

Až poté se vrátil k pořádnému strukturovanému tréninku, který směřoval právě k mistrovství světa. Zhruba dva týdny strávil ve výšce v Les Arcs, načež stejným speciálem jako Evenepoel odletěl do Kanady, kde na klasice v Québecu dojel sedmnáctý a v Montréalu nestačil ve finiši jen na Del Tora.

„Po tak dlouhé pauze jsem si samozřejmě říkal, jak na tom budu. Ale teď už si věřím víc. Vím, že když jsem na své nejlepší úrovni, dokážu soupeřit s nejlepšími,“ vyhlíží.

Paul Seixas (vlevo) a Isaac del Toro na Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Del Toro měl po třetím místě na Tour pauzu kratší a v polovině srpna už vyhrál čtyřdenní etapový závod Kolem Německa, kde pátý skončil lídr Česka Mathias Vacek. „Nemám to tak, že bych směřoval k jednomu vrcholu, ale formu se snažíme držet stabilně,“ líčil.

Sílu ukázal i v Kanadě, kde vyhrál generálku v Montréalu, která vede po části trati duhového souboje. Byť si uvědomuje, že se oba závody moc porovnávat nedají a v mexickém dresu se nebude moci spolehnout na sílu stáje UAE.

„Taktika proto bude muset být jiná. Určitě nebudeme těmi, kteří budou závod ovládat. Ale formu mám a uvidíme,“ líčí.

Osvědčí se horská kola?

Náročný profil by měl sedět i Britu Pidcockovi. Ten místo obhajoby třetího místa na Vueltě či zvažovaného startu na Kolem Británie zvolil horská kola, na nichž si po senzační stíhací jízdě dojel pro titul mistra světa v cross country.

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Jen o týden později už vyhrál silniční italskou klasiku Industria & Artigianato, načež se přesunul do Kanady, kde obsadil čtvrté a šesté místo. „Jsem na dobré vlně, ale uvidíme, co přijde,“ líčil.

Ve Val di Sole se na biku představil i další cyklistický všeuměl Mathieu van der Poel, jenž však uzavíral třetí desítku. Poté odjel do svého španělského domova na pobřeží Costa Blanca, kde se přeorientoval zpět na silnici a jeho tréninkový parťák Freddy Ovett odtajnil, že zařadil až osmihodinový trénink.

Do Kanady Van der Poel odletí až vyloženě na poslední chvíli. Šestnáctého září by měl totiž ještě vyrazit do pětidenního klání Kolem Lucemburska. Podobný program zvolil už v roce 2024, načež na šampionátu v Curychu získal bronz. „Tehdy mi to celkem sedlo. Potřeboval jsem do nohou dostat závodní intenzitu, tak snad to tak bude i letos,“ líčil.

Ukáže to již brzy.

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