Ať cyklisté s rovinkou na MS nepočítají. V Abú Zabí roste umělý kopec. Pro Pogačara?

Když se v roce 2016 rozdělovaly medaile v nedalekém Kataru, vyhovovala tamní trať spurtérům a triumfoval slovenský rychlík Peter Sagan. Nyní média připomněla, že zařazení umělého kopce by mělo značně zvýšit šance slovinského favorita Tadeje Pogačara, člena stáje UAE Team Emirates-XRG, kterému nedávno v Abú Zabí odhalili zlatou sochu.
Zlatá odměna za mimořádnou sezonu. Pogačarovi odhalili sochu v Abú Zabí
Kopec al-Vasbá poblíž Abú Zabí zatím postupně roste. V roce 2028 by mělo stoupání být dlouhé téměř čtyři kilometry a mít takové parametry, že by na něm elitní vrchaři mohli závod rozhodnout.
Čtyřnásobný vítěz Tour de France by tak mohl zaútočit na další světový titul: zatím má dva a vyhovovat by mu měly i profily následujících šampionátů v Kanadě a ve Francii.