Mrak smutku nad šampionátem. Tragický pád Furrerové je stále nejasný

Do cíle pátečního závodu mužů do třiadvaceti let zbývalo asi 100 kilometrů, když vedení Mezinárodní cyklistické unie (UCI) oznámilo, že Furrerová v nemocnici podlehla zraněním ze čtvrtečního klání juniorek. Osmnáctiletá Švýcarka si při pádu na mokré silnici vážně poranila hlavu a záchranáři ji vrtulníkem převezli do místní fakultní nemocnice.

V pátek ráno přišla od organizátorů zpráva, že rodiče cyklistky nechtějí, aby byl kvůli jejímu stavu narušen program šampionátu, a tak dění ve Švýcarsku pokračovalo dál.

Všichni doufali, že přijdou z curyšské nemocnice dobré zprávy. Vždyť švýcarská cyklistika se teprve nedávno srovnala s loňskou smrtí Gina Mädera. Navíc celý světový peloton prožívá nezvykle tragické období. Pár týdnů po Mäderovi přišel během závodu o život italský junior Jacopo Venzo, letos se na etapáku Kolem Rakouska smrtelně zranil Nor André Dreger.

Ale také tentokrát se znepokojující zprávy změnily na zničující.

„S velkým zármutkem musím oznámit, že jsme byli informováni o smrti mladé cyklistky Muriel Furrerové,“ začal svůj proslov Peter Van den Abeele, sportovní ředitel UCI. „Myšlenky cyklistické rodiny po celém světě jsou nyní s jejími blízkými a přáteli a kolegy ze švýcarského týmu.“

Furrerová závodila mezi juniorkami druhým rokem, na podzim 2022 se v rámci cyklokrosového Světového poháru ukázala i v Táboře, kde byla jednadvacátá. Z domácího mistrovství v terénu měla dvě stříbrné medaile, letos se jí dařilo i na silnici, když si dojela pro titul vicemistryně Švýcarska jak v časovce, tak hromadném závodě.

Loni se do výběru na světovém šampionátu ještě nedostala, letos už místo ve čtyřčlenném týmu získala a chtěla se na domácí trati patřičně předvést. Jenže všechno změnil jediný pád.

Ještě v úterní časovce juniorek dojela Muriel Furrerová na 44. místě.

Těch bylo ve čtvrtečních závodech mnoho. Už tak technický městský okruh se kvůli hustému dešti a spadanému listí změnil v kluzké peklo. Hned po dvaceti kilometrech skončil kvůli pádu závod pro českou naději Pavla Šumpíka, obhájce juniorského titulu Albert Philipsen spadl dokonce z vedoucí pozice.

Pád Furrerové byl ale jiný. Ještě více než čtyřiadvacet hodin poté organizátoři neví, kde přesně k fatálnímu karambolu došlo, a tak je celá situace jaksi v mlze. A to samozřejmě budí otázky. Podle některých tvrzení záchranářům trvalo dlouho, než vůbec Furrerovou našli. Což je při zranění hlavy, kdy můžou rozhodovat sekundy, pro organizátory velmi nepříjemná zpráva.

Proto také sportovní ředitel organizačního výboru Olivier Senn k situaci řekl pouze: „Nebudu zatím nic komentovat.“ Podle něj stále probíhá vyšetřování, kde a proč vůbec k pádu došlo.

Představitel organizačního výboru curyšského světového šampionátu Olivier Senn na tiskové konferenci k tragickému úmrtí Muriel Furrerové.

„Než příslušné orgány dospějí k výsledku, nebudeme se vyjadřovat. Domnívané místo kolize jsme před pátečními závody ještě více zabezpečili, ale samozřejmě se o bezpečnost jezdců staráme vždy a na sto procent,“ zdůraznil.

Senn je už několik let také v organizačním výboru Kolem Švýcarska, proto na sebe otázka ohledně podobnosti s úmrtím Mädera nedala dlouho čekat. „Samozřejmě, že mám spoustu podobných myšlenek jako tehdy. Ale dnešek není o Ginovi, je o Muriel.“

Z úcty vůči cyklistické naději nechala švýcarská televize doběhnout závod třiadvacítkářů bez komentáře, hlasatelé přímo v cíli se pak omezili na strohý projev. Novinářská mixzóna zůstala uzavřená, medailový ceremoniál se osekal na ty nejnutnější protokolární povinnosti. Veškerý večerní program organizátoři zrušili, stejně jako sobotní UCI gala.

O víkendu se ale závody rozjedou podle plánu, diváci u tratě se tak očekávaného souboje o duhový dres mezi světovou elitou dočkají. Jen možná budou fandit trochu skromněji. A závodníci se snad do zatáček pustí spíš s respektem než s chtíčem po úspěchu.

Jak totiž pátek znovu bolestně připomněl, žádná medaile za tu nejvyšší oběť nestojí.