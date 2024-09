Jen si jeď, Tadeji, reagoval Vacek na bláznivý nástup. Sám jel na doraz

Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Ben O’Connor, Enric Mas, Romain Bardet, Ben Healy, Marc Hirschi… Kromě Tadeje Pogačara, který jel tou dobou už dávno vlastní závod sám proti sobě o zlato, se ve skupině pronásledující Slovince sešla v neděli samá velká jména současného pelotonu. A mezi nimi byl i Vacek.

Dvaadvacetiletý Čech si v rozhodujících momentech závodu počínal zkušeně, nechyběl u žádné větší akce, a ještě do posledního kola vjížděl s Evenepoelem po boku. Teoreticky mířil za umístěním v nejlepší desítce nebo možná i medailí, sám ale tušil, že takový výsledek v jeho schopnostech zatím není.

A tak byl perfekcionista, kterého většinou hned tak nějaký výkon neuspokojí, naprosto spokojený s dvacátou příčkou, na které téměř čtyři minuty za triumfujícím Pogačarem skončil. „Výš jsem si ani nevěřil, ten závod pro mě byl opravdu náročný. V posledním kopci toho už na mě bylo moc, měl jsem trochu krizi, tak jsem se chytil skupiny za mnou a nějak to zvládl do cíle.“

Historicky sedmé nejlepší umístění českého jezdce na světovém šampionátu se začalo rodit hned po startu, kdy se Češi vyskládali na čelo pelotonu hned vedle favorizovaných Slovinců.

„Nechtěli jsme nic podcenit, abychom pak museli složitě lepit nějakou mezeru,“ vysvětloval Michael Boroš. „Větší týmy se nás trochu snažily vyloktovat, ale to se nesmíte nechat.“

Momentka ze závodu s hromadným startem na mistroství světa v Curychu.

Zatímco Michal Schlegel a Jakub Otruba po těžké práci na čele vzdali krátce po najetí na městské okruhy, Boroš vydržel s Vackem až do závěrečné stovky kilometrů. Pak už bylo tempo Belgičanů, kteří zběsile stíhali Pogačara v úniku, příliš ostré i na sedminásobného mistra republiky v cyklokrosu.

„Trať je hodně náročná, mrzí mě, že se mi nepodařilo dokončit. Snažil jsem se Mathiasovi pomáhat, co to šlo, což mě stálo trochu sil navíc,“ líčil po svém předčasném konci v závodě.

Závodit agresivněji ani nejde

Nekonečných 274 kilometrů a k tomu brutálních 4291 metrů převýšení. Takové martyrium si organizátoři na elitní jezdce v neděli připravili. Naštěstí ale po několika propršených dnech vysvitlo opět v Curychu slunce, a tak se neopakovaly znepokojující scény závodnic a závodníků na pokraji kolapsu vyčerpáním z předchozích dnů.

„Už tak je zima, takže jsem rád, že neprší, protože to už si nedokážu představit,“ vykládal Vacek a Boroš s ním souhlasil: „V dešti by to bylo rozhodně extrémní. Kategorie před námi jely v úplně příšerných podmínkách.“

I tak dalo 86 zaváděcích kilometrů a sedm městských okruhů Vackovi zabrat. „Po 230 kilometrech už cítíte každé šlápnutí,“ popisoval.

A náročnosti závodu přispěl i jeho dramatický průběh. Když sto kilometrů před cílem nastoupil Pogačar, pomyslel si Vacek: „Jen si jeď, já budu šetřit síly na to, co přijde potom.“

A JE PRYČ. Útok Tadeje Pogačara sto kilometrů před cílem, na který neměl žádný z dalších favoritů odpověď.

Dobře udělal. Protože zatímco o zlatu bylo v té chvíli v podstatě rozhodnuto, za Pogačarem se rozběhla urputná bitva o zbývající dvě medaile. I loňský mistr světa a nyní bronzový Mathieu van der Poel prohlásil: „Agresivnější závod už snad ani nejde jet. Nevím, možná leda kdybychom na sebe příště útočili hned od nultého kilometru?“

Proto i často sebekritický Vacek říkal: „Na startu se sešla asi nejlepší sestava, která je vůbec možná. A každý, kdo viděl závod, ví, že jsem do něj dal všechno. S výkonem jsem fakt spokojený, protože jsem jel úplně na doraz a nemusím si nic vyčítat.“