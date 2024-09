Nevím, co mám cítit, hlesla zničená Volleringová. A teď už bitva velikánů

Nizozemská hvězda Demi Volleringová chtěla v Curychu tak moc vyhrát.

Duhový dres by byl skvělým doplňkem, který by si přinesla do nového, zatím nezveřejněného, týmu. Hlavně by jím ale zaplnila jeden velký kráter zklamání, který jí po letošní sezoně zůstal.

Sedmadvacetiletá Volleringová byla hlavní favoritkou na srpnové Tour de France Femmes, navíc obhajovala loňské vítězství.

K druhému triumfu vykročila skvělou časovkou, díky které se oblékla do žlutého. V páté etapě ale šest kilometrů před cílem spadla a místo toho, aby se jí parťačky z SD Worx snažily dotáhnout zpět do pelotonu, podílely se na čele balíku na tahání tempa. Ano, sice ten den vyhrály s Blankou Vasovou, Volleringová ale dojela úplně zlomená s téměř dvouminutovou ztrátou.

Ve zbylých etapách se pokoušela manko smazat, i po vítězství v královské zkoušce na Alpe d’Huez jí ale nakonec na žlutý dres Katarzyny Niewiadomé chyběly čtyři sekundy. „Samozřejmě je to pro mě hodně hořké,“ doznala tehdy.

Všechny své síly tak napřela na zářijový šampionát, trasa s náročnými stoupáními byla pro ni jako stvořená. Netajila se tím, že po duhovém dresu touží. A že pro jeho zisk udělá všechno.

„Když někdy něco moc chcete, je pak příliš těžké to získat,“ poznamenala ale zkušená italská šampionka Elisa Longo Borghiniová.

A přesně tak proklouzl vysněný sobotní závod Volleringové mezi prsty.

Ještě do závěrečných deseti kilometrů vjíždělo pohromadě devět závodnic, mezi nimi tři Nizozemky. A když se Volleringová pokusila v posledním kopci o rozhodující nástup, odpárala tím hlavně své kolegyně. Mezi nimi i trojnásobnou světovou šampionku Marianne Vosovou, nizozemskou záložní variantu pro sprint větší skupinky, ke kterému se nezadržitelně schylovalo.

Zástupy fanoušků sledují Demi Volleringovou (vlevo), jak táhne skupinu závodnic při mistrovství světa v Curychu.

„Co se to právě stalo? Vždyť Demi shodila Vosovou přes palubu!“ komentovala situaci nizozemská novinářka Marijn de Vriesová.

Ze šestice, která dorazila na cílovou rovinku pospolu, měla Volleringová papírově téměř nejhorší sprint. A tentokrát se k její smůle statistiky potvrdily. Dokázala za sebou udržet jen Australanku Ruby Rosemanovou. Ze závodu „vše pro zlato“ vyšla se zdrcujícím pátým místem.

„Nevím, co si myslet ani co cítit,“ hlesla, když překonala prvotní záplavu zklamání hned po dojetí.

Server Sporza označil nizozemské počínání v závodě za „bizarní taktiku“, stříbrná medailistka Chloé Dygertová zase výstižně shrnula: „Nizozemky spolu dokážou pracovat skvěle, ale taky hrozně. Jejich největší výhoda, že můžou všechny vyhrát, je i jejich největší nevýhoda.“

A dvojnásobný světový šampion v cyklokrosu Sven Nys na adresu Volleringové pronesl: „Byla tou nejlepší pomocnicí pro Lotte Kopeckou.“

Závodit v takovém počasí? Ne, díky

Právě Belgičanka totiž v propršeném odpoledni ukázala, jak vypadá obhajoba duhového dresu. Přitom curyšské vítězství si s tím loňským v Glasgow není vůbec podobné. Ve Skotsku se radovala daleko před páskou, po zničujícím nástupu pět kilometrů před cílem si mohla dojet pro suverénní vítězství.

Tentokrát byla v dlouhých kopcích často na hraně, ne jednou musela během posledního kola dojíždět ztrátu. Jakmile ale překonala všechna stoupání a v čelní skupince dorazila na cílovou rovinku, mohla jít do spurtu plná sebevědomí. Výbušnost má totiž úžasnou.

Belgičanka Lotte Kopecká se raduje z vítězství závodu s hromadným startem na MS v Curychu.

„Být druhá ve spurtu s Lotte? To beru vždycky,“ smála se na to téma Dygertová.

„Zatím jsem to úplně nevstřebala,“ přiznala staronová šampionka Kopecká.

„Závod byl dost otravný, protože bylo chladno, takže jsem měla na sobě spoustu vrstev, v kopcích jsem se vždy zpotila, zato ve sjezdu pak mrzla,“ popisovala.

Ani Dygertová nebyla z počasí mistrovského závodu nadšená. „Ráno se mi na start vážně vůbec nechtělo,“ přiznala. „Když zbývalo do cíle jedno kolo, tolik jsem se třásla zimou, že jsem nevěděla, jestli ještě budu schopná točit nohama.“

„Bylo to tak těžké, že si z posledních patnácti kilometrů vůbec nic nepamatuju,“ přidala se čtyřiadvacátá Urška Žigartová.

Ze 194 závodnic na startu dokončilo pouhých jednaosmdesát. Ze tří Češek vydržela v závodě nejdéle Barbora Němcová, i ta se ale dostala pouze do předposledního kola.

Medailistky elitního závodu žen na mistrovství světa v Curychu. Zleva Chloé Dygertová, Lotte Kopecká a Elisa Longo Borghiniová.

„Já si závodění naprosto užívala,“ překvapila všechny bronzová Longo Borghiniová. „Zima mi nevadí, jezdím v ní radši než v horku.“

Přece Tadejovi ten dres jen tak nedáme

Ve světovém pelotonu je ještě jeden jezdec, který otevřeně vystupuje jako zastánce nízkých teplot. Největší favorit nedělního závodu mužů Tadej Pogačar.

Předpověď zatím hlásí zhruba podobné počasí jako v sobotu, Slovinec by tak měl být ve svém živlu. „Duhový dres je v cyklistice něco jedinečného, už několik let je mým velkým cílem ho získat,“ netajil se před závodem.

ZAÚTOČÍM TADY? Tadej Pogačar si zkouší trať mistrovského závodu v Curychu.

Za jeho největšího vyzyvatele se označuje šampion z roku 2022 Remco Evenepoel, který si podmanil olympijské závody a z Curychu už má titul v časovce. „Remco vypadal v časovce skvěle, skvěle zvládá tlak, který na něm je, a připravil se opravdu dobře. Ale neděle bude jiný závod,“ řekl Pogačar na adresu svého soka.

Když novináři Evenepoelovi Slovincova slova přetlumočili, jen se usmál. „No to má Tadej pravdu. Pojedeme na jiných kolech, takže to bude jiný závod.“

Sám se na Tour de France přesvědčil, jak těžké je s Pogačarem v kopcích závodit. A že je jen velmi obtížné se mu vyrovnat. V hlavě se už ale připravuje na všechny možné scénáře. Třeba i ten, ve kterém by se s Pogačarem ocitli na cílové rovince sami proti sobě.

„Pak si myslím, že bych byl v právu nestřídat, protože Tadej už několikrát ukázal, že je ve sprintech silnější než já. Ale doufejme, že se do takové situace nedostanu.“

Remco Evenepoel mohl při oficiálním tréninku snadno zapadnout mezi svými reprezentačními kolegy. To by ovšem nemohl mít zlatou přilbu a kolo.

Kdyby se Evenepoelovi podařilo na curyšské trati zvítězit, zkompletoval by tím bláznivou sbírku triumfů z časovky a hromadného závodu na olympiádě i světovém šampionátu v jediném roce.

„Samozřejmě, že i to je pro mě velká motivace. Zvlášť teď, když jsem k tomu se třemi ze čtyř vítězství opravdu blízko,“ přiznal.

On i Pogačar ale před závodem připomínali roli závodníka, na kterého se při všeobecném vzrušení z nadcházející bitvy jich dvou trochu zapomíná. Totiž obhájce dresu Mathieu van der Poela.

„Mathieu se umí připravit na velké závody, jako je tento. Nepochybně je o něco těžší než Tadej nebo já, ale neměli bychom ho odepisovat, dokud ho neodpářeme nadobro,“ upozorňoval Evenepoel.

„Bude v centru dění, je ve skvělé formě a musíme být před ním ve střehu,“ souhlasil Pogačar.

Divácká atmosféra na jednom z curyšských mostů při závodě žen.

O van der Poelově odhodlání do závodu promluvit svědčí mimo jiné i to, že během léta shodil něco ze své hmotnosti. „Prostě jsem jen trochu míň jedl,“ usmál se pobaveně na novinářský dotaz. „Ale mám dole asi dvě kila.“ Což by stále znamenalo skoro o deset víc než Pogačar a o patnáct víc než Evenepoel.

Van der Poel se ale i za takových podmínek nehodlá vzdát bez boje. „Vždycky je možné ty dva porazit. Možná to nebudu já, ale kdybychom šli všichni na start s myšlenkou, že Tadejovi nedokážeme konkurovat, mohli bychom mu ten duhový dres taky prostě jen dát,“ burcoval na dálku ostatní jezdce.

Pogačar si ale žádné komplikace na jeho cestě za duhou nepřipouštěl. Místo toho řešil s Primožem Rogličem a reprezentačním trenérem, co by dělali v situaci, kdy by do cíle přijeli právě oni dva na prvních místech.

„Kámen, nůžky, papír. Standardní procedura,“ uzavřel dilema s vážnou tváří.