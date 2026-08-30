Freiová si na MS horských kol vyjela první titul v cross country, Češkám se nedařilo

České reprezentantky skončily hluboko v poli poražených: Adéla Holubová obsadila 37. a Tereza Tvarůžková 44. místo.
Devětadvacetiletá Freiová, držitelka olympijského stříbra z Tokia, triumfovala suverénně po sólové jízdě a navázala na svůj premiérový titul mistryně Evropy, na který dosáhla před necelým měsícem na domácí půdě v Monteceneri.
„Víc než cíl to byl pro tuto sezonu takový můj sen, že bych získala zlato na mistrovství světa. Podle vývoje sezony to vypadalo, že by se mohl splnit, nakonec to tak dopadlo. Snažila jsem se neustále soustředit na svůj výkon a držela rychlé tempo, mám velkou radost,“ uvedla Freiová krátce po dojezdu v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii (UCI).
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Bukovská veze z MS horských kol medaili, ve Val di Sole vybojovala stříbro
Freiová, která si na šampionátu vyjela už ve čtvrtek bronz v short tracku, v němž se před pěti lety právě ve Val di Sole stala mistryní světa, se od začátku držela v čele. Před polovinou závodu pak setřásla Bertaovou, jíž se jako poslední dařilo se Švýcarkou držet krok, a navyšovala náskok, který v cíli činil minutu a sedm sekund.
Bertaová vybojovala stříbro v těsném spurtu. Do závěrečné rovinky najížděla až za Kollerovou, ale v závěru se přes ní k radosti domácích diváků přehnala. Obě se snažila dlouho dohnat předloňská šampionka Nizozemka Puck Pieterseová, ale neuspěla. Až sedmá skončila obhájkyně zlata Jenny Rissvedsová ze Švédska, na Freiovou ztratila dvě a půl minuty. Holubová zůstala o kolo zpět.
V závodech kategorií do 23 let se radovali Francouz Naël Rouffiac, jenž krajanovi Alixi Andrému-Gallisovi vrátil porážku z ME, a Italka Valentina Corviová. Na 36. místě dokončil závod Ondřej Novotný. Patnáctá byla Eliška Hanáková, 30. skončila Simona Spěšná a 33. Amálie Gottwaldová.
V 15:15 odstartoval poslední závod programu letošního MS, na trať olympijské disciplíny cross country vyjeli muži elitní kategorie. České barvy hájí Ondřej Cink, Jan Sáska a Jan Zatloukal.