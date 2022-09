Nizozemka Van Dijková obhájila na MS v silniční cyklistice titul z časovky

V závodě bez české účasti byla Van Dijková nejrychlejší už na obou mezičasech celkem 34,2 kilometru dlouhé trati. Pětatřicetiletá bývalá dráhařka nakonec zvítězila o téměř 13 sekund a stala se teprve druhou cyklistkou historie MS s alespoň třemi tituly. Vedle toho má z časovky i stříbro a dva bronzy. Legendární Francouzka Jeannie Longová-Ciprelliová vyhrála čtyřikrát v letech 1995 až 1997 a 2001.

Třicetiletá Brownová se naopak dočkala svého prvního cenného kovu z velkých akcí. O dalších takřka půl minuty zpět zůstala držitelka olympijského stříbra z Tokia Reusserová, která skončila shodně druhá na předchozích dvou šampionátech.

Čtvrtou závodnicí v celkovém pořadí byla Vittoria Guazziniová. Poté, co Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zavedla pro MS nově kategorii žen do 23 let, mohla jednadvacetiletá Italka ve společném závodě s elitní ženskou kategorií slavit titul.