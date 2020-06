Cyklistický monument Milán-San Remo bude nejspíš znovu přeložen

Unie by měla oficiálně potvrdit poslední úpravy revidovaného závodního kalendáře v pátek, v úterý se ale konalo jednání rady profesionální cyklistiky UCI. A na základě toho organizátor RCS Sport oznámil v dnešním vydání italského deníku La Gazzetta dello Sport nové termíny akcí, jež pořádá. Na 8. srpen má být podle deníku přesunut z 31. října jiný monument Kolem Lombardie. Milán-San Remo tak bude týden nato.

Jenže 12. až 16. srpna by se mělo jet Critérium du Dauphiné, etapový závod ve Francii. UCI tak podle všeho nevyhověla prosbám společnosti RCS Sport, aby se jel závod případně 22. srpna, tedy týden před startem Tour de France v Nice. Víkend 22. a 23. srpna vyhradila UCI pro národní šampionáty, navíc 23. až 27. srpna má být v Bretani mistrovství Evropy.

S ohledem na přetrvávající různá omezení v řadě zemí v souvislosti s nemocí covid-19 ale zůstává otázkou, kolik národních mistrovství se nakonec opravdu uskuteční. Výkonný ředitel RCS Paolo Bellino a také Mauro Vegni, šéf Gira d’Italia, které se letos bude překrývat s jiným závodem trojkoruny Grand Tours Vueltou, proto dali průchod své nespokojenosti.

„Jsem hodně rozzlobený. Pohádal jsem se s prezidentem unie Davidem Lappartientem,“ přiznal Bellino. „Řekl mi, že bychom mohli Milán-San Remo uspořádat 22. nebo 23. srpna, protože by se neměly konat národní šampionáty a mistrovství Evropy,“ připomněl Bellino.

Na 3. až 25. října plánované Giro koliduje nejen s Vueltou, ale také s belgickými klasikami, zatímco při absolvování Tour de France jezdci nepřijdou o žádný z monumentů.

„V srpnu se údajně nemělo závodit. A najednou, od určité chvíle, chtějí v srpnu závodit všichni. Nastal úplný opak toho, co platilo předtím. Výsledek je takový, že právě my platíme tak velkou cenu za to, jakou má koronavirus váhu na scéně sportovní politiky,“ prohlásil Vegni.

Bellino doufá, že pro závod Milán-San Remo se podaří alespoň dojednat výjimku. Organizátoři chtějí naplánovat dojezd až zhruba na sedm hodin večer. „Takový je náš záměr. Požádáme o udělení výjimky od UCI, protože jsme nedávno objevili nově přidané pravidlo, podle kterého musejí být závody ukončeny před 17:30,“ řekl Bellino.