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Mistryní světa je Nizozemka Volleringová. V Montrealu potvrdila roli favoritky

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  20:11aktualizováno  20:29

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Nizozemská cyklistka Demi Volleringová na čele závodu mistrovství světa v ulicích Montrealu. | foto: ČTK

Vítězkou závodu s hromadným startem na mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu se stala poprvé v kariéře Nizozemka Demi Volleringová. Stříbro získala Polka Kasia Niewiadomá, bronz Italka Elisa Longová Borghiniová. Češky nestartovaly.

Devětadvacetiletá Volleringová potvrdila roli hlavní favoritky závodu. V dramatickém a velmi těsném závěrečném souboji o zlato udolala Niewiadomou, jíž podle všeho limitovala v posledních metrech křeč v pravém stehně.

Longová Borghiniová jen pár sekund poté uhájila třetí místo před vítězkou časovky Marlen Reusserovou ze Švýcarska. Pátou příčku obsadila Francouzka Juliette Berthetová, šestá dojela všestranná Nizozemka Puck Pieterseová, která sbírá úspěchy i v cyklokrosu a na horských kolech.

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Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu

Závod s hromadným startem – ženy elite (180,1 km)

1. Volleringová (Niz.) 4:45:09, 2. Niewiadomá (Pol.) stejný čas, 3. Longová Borghiniová (It.) -4, 4. Reusserová (Švýc.) -8, 5. Berthetová (Fr.) -39, 6. Pieterseová (Niz.) -1:36.

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