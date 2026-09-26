Mistryní světa je Nizozemka Volleringová. V Montrealu potvrdila roli favoritky

Devětadvacetiletá Volleringová potvrdila roli hlavní favoritky závodu. V dramatickém a velmi těsném závěrečném souboji o zlato udolala Niewiadomou, jíž podle všeho limitovala v posledních metrech křeč v pravém stehně.
Longová Borghiniová jen pár sekund poté uhájila třetí místo před vítězkou časovky Marlen Reusserovou ze Švýcarska. Pátou příčku obsadila Francouzka Juliette Berthetová, šestá dojela všestranná Nizozemka Puck Pieterseová, která sbírá úspěchy i v cyklokrosu a na horských kolech.
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Slováci a jejich bizarní řešení pro MS: Nemáme cyklisty, tak ať závodí masér
V neděli završí program šampionátu silniční závod elitní kategorie mužů, v němž bude kvůli zranění chybět vítěz z posledních dvou let Slovinec Tadej Pogačar. Na startu bude i české trio Mathias Vacek, Jakub Otruba a Pavel Novák.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu
Závod s hromadným startem – ženy elite (180,1 km)
1. Volleringová (Niz.) 4:45:09, 2. Niewiadomá (Pol.) stejný čas, 3. Longová Borghiniová (It.) -4, 4. Reusserová (Švýc.) -8, 5. Berthetová (Fr.) -39, 6. Pieterseová (Niz.) -1:36.