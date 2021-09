Juniorský titul si na cyklistickém MS vyjel Nor Hagenes, Kopecký byl osmnáctý

Necelý měsíc po vítězství v Závodu míru juniorů Hagenes triumfoval v belgické Lovani poté, co mu vyšel nástup v prudkém stoupání šest kilometrů před cílem. Osmnáctiletý favorit vyhrál o 19 sekund před Francouzem Romainem Grégoirem, s kterým si vyměnil umístění z nedávného evropského šampionátu v Trentu. Hagenes se postaral o první zlato v závodu juniorů pro Norsko v historii.

Hned v úvodu závodu na 121,4 kilometru zaútočil Milan Kadlec s Britem Joshuou Tarlingem a Němcem Luisem-Joem Lührsem a vytvořili si až minutový náskok. Po 80 kilometrech v úniku je však peloton dostihl.

V závěru zpomalil Kadlece při stíhání vedoucí skupiny pád jezdců v úzkém úseku před ním. Do cíle dorazil na 35. místě s odstupem 1:19 minuty na vítěze.

„Chtěl jsem někde odjet, ale nečekal jsem, že to bude v prvním kole. Bylo to docela náročné. Sil jsem měl pořád stejně. Ale jak to spadlo v poslední zatáčce do kopce, tak už jsem na to neměl to sjet. Tam se jelo maximum a já jsem zůstal vzadu,“ řekl Kadlec České televizi. „Mrzí to dost. Cítil jsem, že nohy na sprint pořád mám. Mohlo z toho být lepší místo,“ prohlásil.

Bronz ve skupině 30 jezdců vybojoval Estonec Madis Mihkels před slovenským talentem Martinem Svrčkem, kterého tento týden angažoval elitní tým Deceuninck-Quick-Step.