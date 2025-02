Jak se Češi znovu přepočítali. Předčasná oslava? Nerozhodila mě, říká Bukovská

Pamatujete? V roce 2016 Ťoupalík vjížděl do cílové rovinky mistrovského závodu cyklokrosařů do 23 let v Heusden-Zolderu s několikasekundovým náskokem a 50 metrů před cílem se začal radovat. Zvedal ruce nad hlavu, myslel si, že je mistrem světa. Do chvíle, než ho z omylu vyvedli závodníci za ním, kteří se nepřepočítali.

Skok do roku 2025, o jednu věkovou kategorii níže do klání o světové prvenství mezi juniorkami. Jedna z favoritek Bukovská dojíždí do vytouženého domnělého cíle pár metrů před konkurentkou z Francie, zvedání rukou si na rozdíl od svého krajana nechává až pod „cílovou“ bránu. Alespoň se do posledního kola tolik nevyčerpala...

„Česká kletba? Jak je to možné?“ ptá se portál Cyclocross24

Ale vážně, takové věci se v cyklistice zkrátka dějí. Své o tom ví například dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe a další velká jména.

Bukovská se nenechala odradit a po srdnatém boji vybojovala cenné stříbro, stejně jako Ťoupalík před devíti lety.

„Měla jsem super nohy a celý závod si jela to svoje. Dala jsem do bitvy o zlato všechno a jsem moc ráda za stříbrnou medaili,“ hodnotila teprve šestnáctiletá Bukovská, jedna z nejmladších závodnic ve startovním poli, své první vystoupení na mistrovství světa.

Barbora Bukovská si cení vydřeného světového stříbra.

Česká reprezentantka vstupovala do závodu jako jedna z favoritek, jelikož ovládla generálku na posledním Světovém poháru v Hoogerheide.

Stejně jako před pár dny v Nizozemsku i tentokrát ve Francii Bukovská lehce zaspala start, z druhé desítky se ale během prvních dvou kol prodrala na druhou pozici.

„Uzavřela jsem se pak do sebe a jela si celý závod to svoje. Postupně jsem se propracovávala vpřed,“ ohlížela se za první polovinou bitvy o duhový trikot. „Cítila jsem se vážně dobře, a tak jsem šla hned na čelo,“ rekapitulovala.

Domácí Lise Revolové nastoupila v závěrečné rovince čtvrtého okruhu. Párkrát se ohlédla a pár metrů před bránou se začala radovat.

Pomýlená oslava české závodnice:

V posledním okruhu ji Francouzka brzy dojela, avšak Bukovská dál živila zlaté ambice. Před Revolovou se dokonce několikrát snažila prosmýknout. Konkurentka ale nakonec měla více sil a začala se vzdalovat.

„Ta předčasná oslava mě nerozhodila. Prostě jsem pokračovala dál ve stejném výkonu. Dala jsem do závodu všechno a jsem ráda za stříbrnou medaili. Rozhodně necítím žádné zklamání,“ prohlásila spokojená stříbrná medailistka.