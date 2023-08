Voneš byl na MS dráhařů 13. ve scratchi, Dygertová má další zlato

Voneš skončil jen těsně v horší polovině výsledkové listiny z 24 startujících. Třiadvacetiletý Tidball si dojel pro první velký titul kariéry před Japoncem Kazušigem Kubokim a Belgičanem Tuurem Densem. „Je to samozřejmě splněný sen. Vždy jsem velké závody sledoval. A teď jsem sám světovým šampionem,“ radoval se Tidball v rozhovoru pro web Mezinárodní cyklistické unie (UCI).

Šestadvacetiletá Dygertová, která měla před třemi lety pád při silniční časovce na MS a po přetrvávajících zdravotních problémech zvažovala, že s cyklistikou skončí, prokázala, že je zpět ve své nejlepší formě. V jízdě o zlato dostihla obhájkyni titulu Němku Franzisku Brausseovou a sama si v individuální stíhačce připsala čtvrtý triumf po letech 2017, 2018 a 2020.

Němky v týmovém sprintu potvrdily, že dráha na Velodromu Sira Chrise Hoye je velmi rychlá a přeje rekordním časům. Pauline Graboschová, Emma Hinzeová a Lea Friedrichová zajely čas 45,848, přičemž předchozím maximem bylo 45,967 z loňského října, držely ho rovněž Němky.

Hned první den šampionátu všech cyklistických disciplín vyjma cyklokrosu přinesl pro Brity vedle Tidballova zlata i obrovské zklamání. Pád Charlieho Tanfielda v kvalifikaci týmové stíhačky znamenal konec naději na možnou obhajobu zlata z Montigny. Tanfield nebyl schopen nastoupit ani do opravné jízdy a zamířil na vyšetření do nemocnice.

Smůlu měli i Češi. V kvalifikaci týmového sprintu obsadili po technických potížích 11. místo. Trio ve složení Matěj Bohuslávek, Martin Čechman a Dominik Topinka skončilo jen dvě desetiny sekundy za osmou Čínou, která postoupila jako poslední.

„V našem prvním startu Martin Čechman rozlomil pedál a spadl a Matěj Bohuslávek absolvoval jedno kolo. Potom jsme sice dostali čas na zotavenou a dostali i druhý startovní pokus. Bohužel obsluha startovacího zařízení nedotáhla jednu část a to zapříčinilo, že Martin Bohuslávek hodně na startu ztratil. Výsledkem je to, že se nám nepodařilo splnit umístění do osmého místa,“ uvedl zklamaný trenér Petr Klimeš v tiskové zprávě svazu.

„Byl to prostě smolný den, cítím zklamání, stejně jako kluci. V nohách to kluci dnes měli, od té osmičky nebyli daleko, ale... Nezpůsobili jsme si to sami. A bohužel jsou to i ztracené olympijské body, o něž jsme přišli,“ dodal Klimeš.