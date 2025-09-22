Vše nejlepší, Tadeji! S láskou Remco. Poražený Pogačar: Nemůžu se rozmazlit

Alžběta Marešová
  8:15
Tadej Pogačar si své 27. narozeniny určitě představoval jinak. Když pořadatelé oznámili trať časovky na cyklistickém světovém šampionátu ve Rwandě, slovinský fenomén se jistě zatetelil a už si představoval, jak bude 21. září večer slavit v Kigali vedle životního milníku i titul mistra světa. Místo toho musel kousat jednu z nejtvrdších porážek kariéry.
Přitom trať byla pro něj jako stvořená. Téměř 700 metrů převýšení, místy velmi prudká stoupání a jako bonus dlážděný výjezd do cíle.

Čistě papírově se parametry rwandské časovky v mnohém blížily té z poslední etapy loňské Tour de France, ve které Slovinec dominoval. Tehdy si mohl dovolit vítězná gesta už daleko před cílem a Remku Evenepoelovi nadělil přes minutu odstupu.

I proto se očekávalo, že podobný úder zasadí Belgičanovi také nyní.

Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel

Vždyť sám před letošním mistrovstvím světa vyhlásil útok na zlatý double z časovky i silničního závodu a náročná kopcovitá trať mu měla poskytnout výhodu před osvalenějším obhájcem vítězství Evenepoelem. Jenže to, co se nakonec na 40 kilometrech rwandskou metropolí odehrálo, si nejspíš nedokázal představit ani jeden z nich. Evenepoel prožíval sladký sen, zatímco pro Pogačara se proměnila necelá hodina v sedle v učiněnou noční můru.

Bubny duněly, když se nejlepší časovkáři pouštěli na trať z útrob kigalské BK Areny. Nadšené výskání rwandských fanoušků doprovázelo start – jak se mělo brzy ukázat – jednoho z nejvíc šokujících závodů, jaký se na světových šampionátech za poslední roky odehrál.

Pogačar vyrazil na trať dvě a půl minuty před svým rivalem. A hned první mezičas ukázal, že Evenepoel rozhodně nehodlá připustit scénář loňské časovky Tour v Nice.

Pryč byl odstup dvou a půl minut ze startu, pryč byly pochybnosti o Evenepoelově schopnosti získat třetí titul světového šampiona za sebou, pryč byly Pogačarovy plány na vítězný double.

„Jasně, že je to těžké skousnout,“ nezakrýval zklamání Slovinec. To Evenepoel byl v cíli nadmíru diplomatický. „V den, jako je ten dnešní, je mi úplně jedno, kdo je přede mnou. Prostě jedu na maximum.“

V pětadvaceti letech se stal teprve čtvrtým cyklistou, který dokázal v časovce získat tři světová zlata. A prvním od vítězné šňůry Tonyho Martina v letech 2011 až 2013. „Teď budu muset vyhrát i příští rok, abych byl první, kdo vyhraje čtyři zlata v řadě,“ hlásil sice s úsměvem, ale naprosto vážně.

Zato Pogačar měl k legráckám daleko.

Schytal sice obrovskou ztrátu na Evenepoela i na stříbrného Australa Jaye Vinea, na bronz jiného Belgičana Ilana Van Wildera mu ale chyběla pouhá sekunda. „Netušil jsem, že ještě jedu o pódium. Je to takové hořkosladké.“

A že si svůj narozeninový den nepochybně vysnil jinak? Jen pokrčil rameny: „No jo, nemůžu se zase úplně rozmazlit.“

Výsledky

Vše nejlepší, Tadeji! S láskou Remco. Poražený Pogačar: Nemůžu se rozmazlit

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

21. září 2025  21:54

Plavec Kratochvíl začal MS výhrou, Koupilová brala v Singapuru stříbro

Paralympijský vítěz z Paříže David Kratochvíl zahájil mistrovství světa handicapovaných plavců v Singapuru vítězstvím na trati 50 metrů volný způsob. Už v rozplavbě kategorie S11 překonal...

21. září 2025  21:04

