Přitom trať byla pro něj jako stvořená. Téměř 700 metrů převýšení, místy velmi prudká stoupání a jako bonus dlážděný výjezd do cíle.
Čistě papírově se parametry rwandské časovky v mnohém blížily té z poslední etapy loňské Tour de France, ve které Slovinec dominoval. Tehdy si mohl dovolit vítězná gesta už daleko před cílem a Remku Evenepoelovi nadělil přes minutu odstupu.
I proto se očekávalo, že podobný úder zasadí Belgičanovi také nyní.
Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel
Vždyť sám před letošním mistrovstvím světa vyhlásil útok na zlatý double z časovky i silničního závodu a náročná kopcovitá trať mu měla poskytnout výhodu před osvalenějším obhájcem vítězství Evenepoelem. Jenže to, co se nakonec na 40 kilometrech rwandskou metropolí odehrálo, si nejspíš nedokázal představit ani jeden z nich. Evenepoel prožíval sladký sen, zatímco pro Pogačara se proměnila necelá hodina v sedle v učiněnou noční můru.
Bubny duněly, když se nejlepší časovkáři pouštěli na trať z útrob kigalské BK Areny. Nadšené výskání rwandských fanoušků doprovázelo start – jak se mělo brzy ukázat – jednoho z nejvíc šokujících závodů, jaký se na světových šampionátech za poslední roky odehrál.
Pogačar vyrazil na trať dvě a půl minuty před svým rivalem. A hned první mezičas ukázal, že Evenepoel rozhodně nehodlá připustit scénář loňské časovky Tour v Nice.
45 sekundy ztráty se ukázalo u Pogačarova jména!
Propast mezi dvěma největšími favority se pak jen zvětšovala, až došlo na vrcholu třetího ze čtyř stoupání k situaci před startem nepředstavitelné: Evenepoel uviděl Pogačara jen pár desítek metrů před sebou.
A dva kilometry před cílem zasadil suverénnímu šampionovi Tour nemilosrdné k. o. Smázl poslední kousek rozdílu a nekompromisně ho předjel.
Pryč byl odstup dvou a půl minut ze startu, pryč byly pochybnosti o Evenepoelově schopnosti získat třetí titul světového šampiona za sebou, pryč byly Pogačarovy plány na vítězný double.
„Jasně, že je to těžké skousnout,“ nezakrýval zklamání Slovinec. To Evenepoel byl v cíli nadmíru diplomatický. „V den, jako je ten dnešní, je mi úplně jedno, kdo je přede mnou. Prostě jedu na maximum.“
V pětadvaceti letech se stal teprve čtvrtým cyklistou, který dokázal v časovce získat tři světová zlata. A prvním od vítězné šňůry Tonyho Martina v letech 2011 až 2013. „Teď budu muset vyhrát i příští rok, abych byl první, kdo vyhraje čtyři zlata v řadě,“ hlásil sice s úsměvem, ale naprosto vážně.
Zato Pogačar měl k legráckám daleko.
Schytal sice obrovskou ztrátu na Evenepoela i na stříbrného Australa Jaye Vinea, na bronz jiného Belgičana Ilana Van Wildera mu ale chyběla pouhá sekunda. „Netušil jsem, že ještě jedu o pódium. Je to takové hořkosladké.“
A že si svůj narozeninový den nepochybně vysnil jinak? Jen pokrčil rameny: „No jo, nemůžu se zase úplně rozmazlit.“