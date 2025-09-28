Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Dan Hübsch
Aktualizujeme   16:09aktualizováno  16:17
Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté Rwandě, v extrémním závodě, po neuvěřitelném samostatném úniku na závěrečných 67 kilometrech. Do cíle v Kigali dorazil s náskokem minuty a půl. Před marně konkurujícím Belgičanem Remkem Evenepoelem.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v...

Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v silničním závodě na mistrovství světa ve Rwandě. | foto: Reuters

Slovinský cyklista Tadej Pogačar dominuje v silničním závodě mužů na...
Belgický cyklista Remco Evenepoel nabírá ztrátu více jak sto kilometrů před...
Týmoví kolegové z UAE Isaac Del Toro (v bílém) a Tadej Pogačar byli tentokrát...
Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví. Suverénně obhájil světové zlato v...
14 fotografií

A to se fenomenální Slovinec na čelo vydal víc jak sto kilometrů před cílem. Rozhodovalo se ve stoupání na Mont Kigali, kde právě Evenepoel odpadal.

Ještě přitom výborně zabral. K triumfu z časovky, kde Pogačara předjel a rozdtril, přidal stříbro. Ale v cílovém prostoru jen zklamaně vysedával.

V průběhu závodu si neodpustil ani další zbytečné gesto frustrace, kterým se připravil o čas. Žádal o výměnu kola, jenže musel vyčkávat na svůj vůz. A tak v kopci uraženě zastavil, než si v koloně našel své mechaniky. Ostatní závodníky si při nahánění Pogačara nechal zbytečně odjet.

Připravujeme podrobnosti...

Trasa závodu mužů na MS v silniční cyklistice.

Pogačar chce pomstu, Evenepoel double. Přihlásí se na MS o duhu někdo další?

Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. K. VaryHokej - 9. kolo - 28. 9. 2025:Plzeň vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.54
  • 3.60
  • 7.20
Aston Villa vs. FulhamFotbal - 6. kolo - 28. 9. 2025:Aston Villa vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.03
  • 14.00
  • 60.00
Slavia vs. Pardubice BHokej - 7. kolo - 28. 9. 2025:Slavia vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 11.00
  • 35.00
Jablonec vs. Ml. BoleslavFotbal - 10. kolo - 28. 9. 2025:Jablonec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.25
  • 5.40
  • 14.00
Sparta vs. LiberecHokej - 9. kolo - 28. 9. 2025:Sparta vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 5.80
  • 9.00
Vítkovice vs. Hradec Kr.Hokej - 9. kolo - 28. 9. 2025:Vítkovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.50
  • 4.20
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

ONLINE: Jablonec - Ml. Boleslav 1:0, domácí drží vedení, penaltu proměnil Chramosta

Sledujeme online

Jsou jedním ze dvou neporažených týmů v aktuálním ročníku Chance Ligy. Působivou sérii chtějí jablonečtí fotbalisté protáhnout v 10. kole proti Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho...

28. září 2025,  aktualizováno  16:21

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Aktualizujeme

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

28. září 2025  16:09,  aktualizováno  16:17

ONLINE: Aston Villa otáčí utkání s Fulhamem, pak Newcastle přivítá Arsenal

Sledujeme online

Pouze dva zápasy nabízí nedělní program anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin hraje trápící se Aston Villa proti Fulhamu, v 17.30 pak Newcastle vyzve ve šlágru 6. kola Arsenal. Oba zápasy sledujeme v...

28. září 2025  14:50,  aktualizováno  16:13

ONLINE: Plzeň proti Varům otáčí, Sparta vede nad Libercem, Kometa vyzve Dynamo

Sledujeme online

Nedělní odpoledne nabízí v rámci kompletního 9. kola další dávku extraligových zápasů. Od 15 hodin hrají v Plzni houževnaté Karlovy Vary, na Spartě se představuje Liberec. Šlágr kola sledují diváci v...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  16:07

Běchovice Praha 2025: program, výsledky, zajímavosti

Legendární běžecký závod z Běchovic do Prahy má za sebou 129. ročník. Zajímavosti, program i výsledky závodů najdete v přehledném textu.

27. září 2025  10:59,  aktualizováno  28.9 15:17

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Pardubičtí fotbalisté se od poslední příčky neodpoutali. V 10. kole Chance Ligy remizovali v Teplicích 0:0. Domácí tým nevyhrál poosmé v řadě, Východočeši zůstali v ligové sezoně i po 9 zápasech jako...

28. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:13

Proti Chorvatsku bez Schicka. Útočník Leverkusenu si poranil zadní stehenní sval

Patrik Schick bude české fotbalové reprezentaci chybět v říjnových kvalifikačních zápasech proti Chorvatsku a na Faerských ostrovech. Útočník Leverkusenu si podle klubového webu poranil zadní...

28. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:47

Skvělý šampionát nakonec bez medaile. Češi nestačili na Poláky a končí čtvrtí

Parádní tažení českých volejbalistů světovým šampionátem medailovou tečku nedostalo. Reprezentanti v souboji o bronz podlehli Polákům 1:3 na sety a na Filipínách obsadili čtvrté místo, přesto se...

28. září 2025  10:24,  aktualizováno  14:46

Šampionky narazily. Most musí v Evropské lize gumovat ztrátu na Francouzky

Šestibrankové manko budou gumovat házenkářky Mostu v odvetě 2. předkola Evropské ligy. Na palubovce francouzského Besanconu v sobotu padly 28:34 po vyrovnaném prvním poločase, druhý zápas se hraje na...

28. září 2025  14:30

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vedl Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci bylo devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Výsledky šampionátu najdete v přehledném...

26. září 2025  9:25,  aktualizováno  28.9 14:21

Z Kuby ho vyhnaly šílené podmínky i vojna, teď Polák León odepřel Čechům bronz

Jeho 26 bodů bylo klíčových. Jakmile se vyšponoval nad síť a práskl do míče, skoro pokaždé rozpoutal polskou radost. Čeští volejbalisté především kvůli řádění Wilfreda Leóna souboj o bronz z...

28. září 2025  13:57

Zajíc vyhrál popáté za sebou tradiční Běchovice, ženský titul má poprvé Stýblová

Martin Zajíc vyhrál již popáté za sebou mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. Po loňském osobním tamním rekordu 30:01 dnes zvítězil na kopcovité trati z Běchovic do Prahy v čase...

28. září 2025  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.