Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

A to se fenomenální Slovinec na čelo vydal víc jak sto kilometrů před cílem. Rozhodovalo se ve stoupání na Mont Kigali, kde právě Evenepoel odpadal.
Ještě přitom výborně zabral. K triumfu z časovky, kde Pogačara předjel a rozdtril, přidal stříbro. Ale v cílovém prostoru jen zklamaně vysedával.
V průběhu závodu si neodpustil ani další zbytečné gesto frustrace, kterým se připravil o čas. Žádal o výměnu kola, jenže musel vyčkávat na svůj vůz. A tak v kopci uraženě zastavil, než si v koloně našel své mechaniky. Ostatní závodníky si při nahánění Pogačara nechal zbytečně odjet.
Připravujeme podrobnosti...
|
Pogačar chce pomstu, Evenepoel double. Přihlásí se na MS o duhu někdo další?
|
Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel