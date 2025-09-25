Cyklistky do 23 let jely samostatný závod na MS poprvé v historii, v předchozích třech letech byla jejich kategorie součástí závodu elite. Kolem rwandské metropole Kigali je čekalo 119,3 km na patnáctikilometrových okruzích v kopcovitém terénu.
Rozhodovalo se až v závěrečných stovkách metrů, kdy z původně tříčlenné vedoucí skupiny nastoupila osmnáctiletá Chladoňová, ale z druhé pozice ji Geryová sto metrů před cílem předjela. Pro bronz spurtovala s odstupem 12 sekund Paula Blasiová.
Kopecký byla až do závěrečného okruhu členkou hlavního pelotonu, v závěru ale na nejlepší nestačila a do cíle dojela s odstupem 1:44 minuty za vítězkou. Němcová ztratila 5:13 minuty.
Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Rwandě
Ženy do 23 let - závod s hromadným startem (119,3 km)
1. Geryová 3:23:26, 2. Chladoňová (SR) -2, 3. Blasiová (Šp.) -12, ...19. Kopecký -1:44, 26. Němcová (obě ČR) -5:13.