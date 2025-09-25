Slovenská cyklistka Chladoňová slaví ve Rwandě druhé stříbro. Kopecký dojela 19.

Autor: ,
  18:12
Cyklistickou mistryní světa do 23 let v závodě s hromadným startem se stala Francouzka Célia Geryová, stříbro získala Slovenka Viktória Chladoňová - stejně jako v pondělní časovce. Česká reprezentantka Julia Kopecký skončila v okolí Kigali devatenáctá, Barbora Němcová obsadila 26. pozici.
Fotogalerie2

Česká cyklistka Julia Kopecký (v modrém dresu) v čele ženského závodu do 23 let na MS ve Rwandě | foto: Jerome DelayAP

Cyklistky do 23 let jely samostatný závod na MS poprvé v historii, v předchozích třech letech byla jejich kategorie součástí závodu elite. Kolem rwandské metropole Kigali je čekalo 119,3 km na patnáctikilometrových okruzích v kopcovitém terénu.

Rozhodovalo se až v závěrečných stovkách metrů, kdy z původně tříčlenné vedoucí skupiny nastoupila osmnáctiletá Chladoňová, ale z druhé pozice ji Geryová sto metrů před cílem předjela. Pro bronz spurtovala s odstupem 12 sekund Paula Blasiová.

Kopecký byla až do závěrečného okruhu členkou hlavního pelotonu, v závěru ale na nejlepší nestačila a do cíle dojela s odstupem 1:44 minuty za vítězkou. Němcová ztratila 5:13 minuty.

Mistrovství světa v silniční cyklistice ve Rwandě

Ženy do 23 let - závod s hromadným startem (119,3 km)

1. Geryová 3:23:26, 2. Chladoňová (SR) -2, 3. Blasiová (Šp.) -12, ...19. Kopecký -1:44, 26. Němcová (obě ČR) -5:13.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - 8. kolo - 25. 9. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 5.20
  • 4.60
  • 1.54
Chodov vs. KladnoFlorbal - 3. kolo - 25. 9. 2025:Chodov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.14
  • 9.00
  • 8.50
Lille vs. BrannFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Lille vs. Brann //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.54
  • 4.57
  • 5.60
GA Eagles vs. FCSBFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:GA Eagles vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.73
  • 4.19
  • 4.42
Osasuna vs. ElcheFotbal - 6. kolo - 25. 9. 2025:Osasuna vs. Elche //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.99
  • 3.23
  • 4.61
SBŠ Ostrava vs. TroistorrentsBasketbal - Kvalifikace - 25. 9. 2025:SBŠ Ostrava vs. Troistorrents //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.12
  • 21.40
  • 5.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Slovenská cyklistka Chladoňová slaví ve Rwandě druhé stříbro. Kopecký dojela 19.

Cyklistickou mistryní světa do 23 let v závodě s hromadným startem se stala Francouzka Célia Geryová, stříbro získala Slovenka Viktória Chladoňová - stejně jako v pondělní časovce. Česká...

25. září 2025  18:12

Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora

Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém...

25. září 2025

ONLINE: Třinec vede v Pardubicích už o dva góly, za domácí nastoupil Červenka

Sledujeme online

Předehrávaný duel Pardubic s Třincem načíná program 8. kola hokejové extraligy. Oba celky dělí v tabulce jediný bod, zároveň se jedná o pikantní reprízu finále z předminulé sezony. Utkání sledujeme...

25. září 2025  17:50

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Sen o medaili trvá. Baseballisté zdolali Izrael a jsou v evropském semifinále

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy a zahrají si v Rotterdamu o první medaile v historii. Duel dotáhli navzdory dramatické koncovce, kdy v...

25. září 2025  17:34

Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude...

25. září 2025  17:16

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Rodiče nám obětovali všechno. Bratři hráli poprvé spolu, českou maminku dojali

Šlo o významný okamžik do rodinné kroniky. O dojemnou chvíli. V dresu Montrealu totiž spolu v přípravě NHL poprvé nastoupili bratři Florian a Arber Xhekajovi. Oba hokejisté se navíc prosadili, což...

25. září 2025  17:01

MS ve volejbale mužů 2025: program semifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) ukazují výborně. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále,...

25. září 2025  16:41

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

25. září 2025  16:40

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Chtěl být hokejistou, ale ovlivnila ho vážná nehoda. Teď táhne volejbalisty za medailí

Ze soudržného týmu českých volejbalistů na probíhajícím mistrovství světa je těžké vybrat hlavní hvězdu, ale jeden hráč přeci jen vyčnívá. Dvoumetrový univerzál Patrik Indra. Z posledních tří zápasů...

25. září 2025  16:30

Vládci Prahy. Sparta rozšíří Klub legend, pětici šampionů bude odhalovat postupně

Před 19 lety slavili zatím předposlední extraligový titul, v pražském finále tehdy udolali rivala ze Slavie. Hokejisté Sparty si 22. října hráče z úspěšné sezony připomenou v rámci speciálního utkání...

25. září 2025  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.