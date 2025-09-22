Kopecký byla 22., Monti dojel 23. Mladí čeští cyklisté ve Rwandě nijak nezazářili

  17:03
Britka Zoe Bäckstedtová ovládla na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali časovku žen do 23 let, která byla poprvé v historii šampionátů samostatným závodem. Mezi muži triumfoval ve stejné věkové kategorii Švéd Jakob Söderqvist. Češka Julia Kopecký obsadila 22. místo, její krajan Alberto Carlo Monti byl o jednu příčku horší.
Julia Kopecký na trati časovky závodnic do 23 let na mistrovství světa. | foto: AP

Bäckstedtová navázala v souboji s chronometrem na světové zlato z Wollongongu, které vybojovala v roce 2022 ještě mezi juniorkami. Všestranná cyklistka, která patří do světové špičky také v cyklokrosu a prosazovala se i na dráze, má navíc i dva tituly juniorské mistryně světa (2021 a 2022) ze závodu s hromadným startem.

Jen dva dny před 21. narozeninami na 22,6 kilometru dlouhé trati ve rwandské metropoli jasně dominovala a před druhou Slovenkou Viktórií Chladoňovou zvítězila takřka o dvě minuty. Bronzová Italka Federica Venturelliová ztratila na Chladoňovou 21 sekund. Kopecký zaostala za Bäckstedtovou o necelých pět minut.

Söderqvist vyrazil na více než 31 km dlouhou trať jako poslední a od prvního mezičasu dominoval. V cíli měl na druhého Novozélanďana Nata Pringla více než minutový náskok a vylepšil loňské stříbro. Třetí Francouz Maxime Decomble zaostal o dalších 17 setin. Jedenadvacetiletý Monti na vítěze ztratil přes čtyři minuty.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali

Časovka

Muži do 23 let (31,2 km): 1. Söderqvist (Švéd.) 38:24, 2. Pringle (N. Zél.), 3. Decomble (Fr.) oba -1:04, ...23. Monti (ČR) -4:01.

Ženy do 23 let (22,6 km): 1. Bäckstedtová (Brit.) 30:56, 2. Chladoňová (SR) -1:50, 3. Venturelliová (It.) -2:11, ...22. J. Kopecký (ČR) -4:44.

