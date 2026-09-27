Rozhádaný tým, projímadlo a nešťastný Poulidor. Merckxova jízda za trojkorunou

Přichází sezona 1974 a Merckx už zdaleka není takový suverén, jakým býval.
Poprvé v kariéře nevyhraje na jaře ani jeden monument, ani etapový závod. Na Giru d’Italia pak svádí tuhý boj s domácím Gianbattistou Baronchelliem, kterého nakonec udolá o pouhých dvanáct sekund a jako třetí v historii vyhrává italskou Grand Tour popáté.
Za měsíc se staví i na start Tour de France. Po roční pauze. Domácí fanoušci ho totiž začali nenávidět ve strachu, že dorovná rekord jejich Anquetila, tak dal přednost Vueltě.
Přesto se v něm na Staré dámě opět probudí Kanibal.
Když ovládne osm etap – dvě časovky, tři horské etapy i tři sprintérské. Na velodromu v Paříži pak slaví pátý titul s náskokem osmi minut před domácím Raymondem Poulidorem.
A pak teprve podruhé v kariéře odcestuje závodit mimo Evropu.
Když jsem viděl, že je se mnou Merckx, bylo mi jasné, že je konec.