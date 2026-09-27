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Rozhádaný tým, projímadlo a nešťastný Poulidor. Merckxova jízda za trojkorunou

Kryštof Morong
  12:00

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Eddy Merckx na čele skupiny favoritů během mistrovství světa v kanadském Montrealu 1974. | foto: ČTK

Po tolika zastávkách po světě se do Montrealu vrátili. Nejlepší závodníci pelotonu se v neděli opět utkají o duhový dres v ulicích druhého největšího kanadského města. Tam, kde se v roce 1974 Mezinárodní cyklistická unie rozhodla uspořádat první mimoevropský světový šampionát. Toužila totiž po expanzi a budoucí pořadatel letních olympijských her byl ideální volbou. A tak se tehdy do provincie Quebec sletěli profesionálové utkat o ceněný trikot. Aby nakonec přihlíželi, jak Eddy Merckx definitivně uzavře debatu o tom, kdo je tím nejlepším v historii.

Přichází sezona 1974 a Merckx už zdaleka není takový suverén, jakým býval.

Poprvé v kariéře nevyhraje na jaře ani jeden monument, ani etapový závod. Na Giru d’Italia pak svádí tuhý boj s domácím Gianbattistou Baronchelliem, kterého nakonec udolá o pouhých dvanáct sekund a jako třetí v historii vyhrává italskou Grand Tour popáté.

Za měsíc se staví i na start Tour de France. Po roční pauze. Domácí fanoušci ho totiž začali nenávidět ve strachu, že dorovná rekord jejich Anquetila, tak dal přednost Vueltě.

Přesto se v něm na Staré dámě opět probudí Kanibal.

Když ovládne osm etap – dvě časovky, tři horské etapy i tři sprintérské. Na velodromu v Paříži pak slaví pátý titul s náskokem osmi minut před domácím Raymondem Poulidorem.

A pak teprve podruhé v kariéře odcestuje závodit mimo Evropu.

Když jsem viděl, že je se mnou Merckx, bylo mi jasné, že je konec.

Raymond Poulidorpo MS v Montrealu 1974

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