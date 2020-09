Dennis titul v časovce neobhájil, na MS slaví Ganna. Černý třiadvacátý

Dva roky kraloval časovkám na světových šampionátech. Jak v rakouském Innsbrucku 2018, tak i o rok později v britském Harrogate neměl Rohan Dennis konkurenci.

V italské Imole už ale jeho vláda skončila.

Na trať se jako úřadující šampion pustil až na závěr startovního pole. Pro průběžné první místo si tou dobou jel Brit Geraint Thomas, na trati byli Nizozemec Tom Dumoulin, Belgičan Wout van Aert či Ital Filippo Ganna.

A právě on ho ze světového trůnu svrhl.

Čtyřiadvacetiletý Ital letěl po trati. Prvním mezičasem na metě 14,9 kilometrů projel nejrychleji. Na druhého Dennise na něm najel přes 20 vteřin.

Ital Filippo Ganna si jede v Imole pro titul světového šampiona v časovce.

Domácího závodníka hnali fanoušci podél trati. Do cíle Ganna dorazil s 26 sekundovým náskokem na Belgičana Wouta van Aerta.

Na trati tou dobou zbýval už jen Dennis. Vzchopí se v závěru?

Kdepak.

Ztráta Australana se ve druhé polovině naopak ještě prohloubila a propadl se mimo stupně vítězů. Finišoval až na pátém místě s mankem 39 vteřin na italského mistra.

Ganna, stejně jako Dennis jezdec Ineosu, se tak mohl radovat z premiérového titulu. Povedlo se mu to jako prvnímu Italovi.

Na druhém místě skončil Van Aert, třetí byl Švýcar Stefan Küng, který zaostal o 29 vteřin. Před Rohannem skončil ještě Brit Geraint Thomas.

Z dvojice českých závodníků byl nejlepší Josef Černý. Republikový mistr obsadil 23. pozici s mankem 2:15 minuty.

Jakub Otruba byl se ztrátou 3:31 sedmatřicátý.

Stupně vítězů časovky na mistrovství světa v Imole. Zleva: druhý Belgičan Wout van Aert, první Ital Filippo Ganna, třetí Švýcar Stefan Küng.

Jak se vše odehrálo

Sedmatřicet kilometrů bez nějakého náročnějšího stoupání. Všehovšudy jen 200 nastoupaných metrů.

Takové bylo menu časovky v italské Imole.

„Je to hodně rychlá trať, jsou na ní snad jen dvě tři zatáčky, kde potřebujete brzdit. Očekávám průměr kolem 53 kilometrů za hodinu, a to i proto, že je to o něco kratší trasa,“ vyhlížel obhájce Dennis.

Už o půl třetí se na ní s číslem 57 vydal Ahmad Badreddin Wais ze Sýrie. O šest míst za ním se z rampy spustil i Jakub Otruba, první z dvojice českých reprezentantů.

Republikový mistr do 23 let projel úvodním mezičasem 14,9 kilometrů na průběžném třetím místě, na vedoucího Němce Maxe Walscheida ztrácel necelých 44 sekund.

Prozatímní třetí pozice mu patřila i v cíli, kterým projel o 1:35 minuty později než vedoucí Walscheid.

Tou dobou však na trati zbývalo ještě 50 závodníků. Mezi nimi byl i Ital Edoardo Affini, který se o 25 sekund dostal před Walscheida do průběžného vedení.

V něm zůstával dlouho. Nepředstihli ho Australan Luke Durbridge, ani jedenadvacetiletý dánský talent Mikkel Bjerg.

Povedlo se to až Geraintu Thomasovi.

A jakým způsobem!

Britský vítěz Tour de France prvním mezičasem prolétl o 25 sekund před Italem, v cíli pak časomíra ukázala náskok téměř 55 vteřin.

Thomas dokonce na trati předehnal druhé českého zástupce Josefa Černého, který startoval o číslo před ním.

Mistr republiky ztratil na Thomase na prvním mezičase 1:05 minuty, ve druhé polovině trati pak nabral dalších 33 sekund a finišoval na prozatímním devátém místě.

Josef Černý během časovky na mistrovství světa v Imole.

Otázka tedy zněla: Kdo Thomase předčí?

Na odpověď se muselo čekat až na závěr startovního pole. Právě tehdy se do závodu pustili ti největší favorité.

Před Thomase se o 11 vteřin dostal Wout van Aert. Belgičana pak ještě předstihl Švýcar Stefan Küng.

Vedení mu ale nevydrželo dlouho.

Do cíle se totiž rychle řítil Ital Filippo Ganna, nový světový šampion.