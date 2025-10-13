Ukradené zlato. Nizozemka skončila v slzách po „zradě“ krajanek na MS v gravelu

Třiadvacetiletá Nizozemka Shirin van Anrooijová vyrazila ze skupinky favoritek 12 kilometrů před cílem sobotního závodu v Maastrichtu.
Mistryně světa v cyklokrosu do třiadvaceti let z roku 2023 si zvládla vytvořit 20 sekund výhody a upalovala za gravelovým zlatem mezi elitou. Podmínky si ani nemohla přát lepší.
Ve skupině, ze které odjela, byly v tu chvíli tři její krajanky, Italka Silvia Persicová a také česká závodnice Julia Kopecký. Nizozemkám stačilo jen pokrývat nástupy a nedovolit Persicové s Kopecký se k Van Anrooijové přiblížit. Kousek před cílem by pak mohly samy zaútočit, zbavit se soupeřek a hladce obsadit zbylá dvě pódiová umístění.
Jenže na tento scénář z učebnice cyklistické taktiky pro začátečníky Nizozemky v sobotu zapomněly. K smůle Van Anrooijové.
Místo, aby její vítězství jistily zezadu, se Yara Kastelijnová, Lorena Wiebesová a Marianne Vosová rozhodly její náskok smazat a raději bojovat o zlato mezi sebou.
Největší díl práce na stíhání odvedla Kastelijnová, což nedává smysl už jen z toho důvodu, že se tím sama obrala o naději na medaili, kterou by jinak mohla získat. Zároveň dostižením Van Anrooijové přivezly Nizozemky do boje o zlato také Italku (Kopecký chvíli předtím odpadla), což pro ně mohlo skončit prvotřídní ostudou, kdyby se Persicové podařilo ve spurtu vyhrát.
Závěrečné metry sobotního klání žen na gravelovém MS:
Nakonec zvítězila Wiebesová před Vosovou a Italka brala bronz. Kastelijnová si dojela pro čtvrtou příčku, opařená Van Anrooijová skončila pátá. Kopecký finišovala jako šestá, což je mimochodem nejlepší český výsledek na letošních reprezentačních akcích.
Přestože Wiebesová mohutně slavila svůj první titul na gravelu, víc pozornosti se upíralo na zlomenou Van Anrooijovou, která seděla za cílem na asfaltu v slzách.
„Celé ty roky jsem byla v reprezentaci týmová hráčka. Nechápu, proč mě musely dojet. Když někdo vede závod, má jistotu titulu mistra světa a je ze stejné země, tak ho přece necháte jet,“ soukala pak ze sebe.
„Je mi jasné, že každý chce titul pro sebe, ale Persicová furt dojela třetí. Jinak bychom měly všechny tři medaile,“ nechápala. „Myslím, že jsem měla dost sil na to, abych ten náskok za normálních podmínek udržela a vyhrála. Byla to moje šance stát se mistryní světa a vzaly mi ji.“
Kastelijnová, která má na podivné situaci největší podíl, následně vysvětlila, že si Italky za sebou nevšimla. „Nevěděla jsem, že je Persicová tak blízko. Až když jsem se dívala na záznam, mi došlo, že to ode mě nebyla ta nejchytřejší taktika. Rozhodně jsem to nechtěla Shirin překazit. Jen jsem chtěla dostat co nejvíc sama ze sebe. A teď toho lituju,“ omlouvala se.
Reprezentace pro gravelový šampionát je sestavená jinak než na klasický silniční. Aby se ho mohli cyklisté zúčastnit, musí si vyjet body – konečná sestava tak nezáleží na trenérovi reprezentace a nemůže si tím pádem sestavit tým podle toho, aby co nejpřesněji naplnil týmové zadání. Jako třeba na mistrovství Evropy, kde Nizozemky pracovaly pro vítězství Demi Volleringové.
„Trenér reprezentace Laurens ten Dam nám říkal, že gravel je jiný než Evropa, že jsme v tom víc sami za sebe. Ale já to vzala moc doslova,“ kála se Kastelijnová.
„Cílem bylo, aby vyhrála Nizozemka. Ale samozřejmě jsem kvůli Shirin strašně zklamaný. Měla vítězství v hrsti a nakonec ji proklouzlo mezi prsty. Musí to být pro ni devastující,“ soudil kouč Ten Dam.
V cíli šel nejprve utěšit Van Anrooijovou, až poté gratuloval Wiebesové.