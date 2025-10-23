Tým českých sprinterů byl na dráhařském MS šestý, nejlépe v historii

Dráhoví cyklisté David Peterka, Dominik Topinka a Matěj Tamme obsadili na mistrovství světa v Chile šesté místo v týmovém sprintu. Dosáhli tak nejlepšího českého výsledku v historii. Petra Ševčíková byla v úvodní den šampionátu v Santiagu sedmá v neolympijském scratchi.
Český sprinterský tým David Peterka, Matěj Tamme a Dominik Topinka na MS v Chile | foto: Pilar OlivaresReuters

Češi zajeli v kvalifikaci pátý čas z 15 týmů a postoupili do 1. kola, v němž navzdory zrychlení na 42,845 nestačili na Francii. „V kvalifikaci jsme porazili Japonsko, které bylo jedním z favoritů,“ uvedl pro svazový web Peterka. „Ve druhé jízdě jsem udělal malou chybičku, přesto jsme dokázali vylepšit čas z první jízdy, ale na Francii to bohužel nestačilo,“ řekl Tamme.

Dosavadním maximem českých dráhařů v týmovém sprintu na MS byla sedmá pozice. „Celkově to hodnotíme kladně. Tým byl kompaktní, jeli jsme rychle a šesté místo je velkým příslibem do budoucna, kde bychom se s tímhle mohli kvalifikovat na olympiádu,“ dodal Topinka. České trio ve stejném složení skončilo čtvrté na únorovém mistrovství Evropy a ve světové konkurenci tuto pozici mezi evropskými týmy potvrdilo.

V ženském týmovém sprintu zajela trojice Veronika Jaborníková, Anna Jaborníková a Sára Kateřina Peterková v kvalifikaci devátý čas a obsadila první nepostupovou příčku.

Ševčíková skončila ve scratchi sedmá z 24 startujících a připsala si nejlepší výsledek na MS. „Byl to opravdu sprintersky pojatý scratch. Jediné, co mě mrzí, že když se otvíral sprint, ocitla jsem se za Egypťankou, kterou jsem potřebovala objet, a lehce mě to tam skříplo. Stálo mě to trošku rychlosti, ale samotný spurt jsem zvládla velmi dobře a s výsledkem jsem spokojena,“ řekla.

Úvodnímu dnu dominovali Nizozemci, kteří ovládli všechny disciplíny. V mužském týmovém sprintu podle očekávání triumfovalo trio Roy van den Berg, Harrie Lavreysen a Jeffrey Hoogland, mezi ženami bylo spíše překvapením vítězství sestavy Kim Kaleeová, Hetty van de Wouwová a Steffie van der Peetová. Lavreysen rozšířil svou bohatou sbírku z MS už o 13. zlato. Ve scratchi obhájila loňský titul Lorena Wiebesová, nedávná šampionka z mistrovství světa v gravelu.

MS v dráhové cyklistice v Santiagu de Chile

Muži:
Týmový sprint - finále: Nizozemsko (Hoogland, Lavreysen, Van den Berg) 41,691 - Velká Británie (Richardson, Truman, Turnbull, Ledingham-Horn) 42,060, o 3. místo: Austrálie (Barber, Elliott, Hoffman) 42,611 - Francie 42,861, ...6. Česko (Peterka, Topinka, Tamme).

Ženy:
Scratch: 1. Wiebesová (Niz.), 2. Dideriksenová (Dán.), 3. Fowlerová (N. Zél.), ...7. Ševčíková (ČR).

Týmový sprint - finále: Nizozemsko (Kaleeová, Van de Wouwová, Van der Peetová) 45,743 - Velká Británie (Finucaneová, Moirová, Parrisová-Smithová) 46,003, o 3. místo: Austrálie (McCaigová, McGillová, Perkinsová, Tatarinoffová) 46,773 - Polsko 48,033, ...v kvalifikaci 9. Česko (V. Jaborníková, A. Jaborníková, Peterková).

