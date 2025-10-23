Češi zajeli v kvalifikaci pátý čas z 15 týmů a postoupili do 1. kola, v němž navzdory zrychlení na 42,845 nestačili na Francii. „V kvalifikaci jsme porazili Japonsko, které bylo jedním z favoritů,“ uvedl pro svazový web Peterka. „Ve druhé jízdě jsem udělal malou chybičku, přesto jsme dokázali vylepšit čas z první jízdy, ale na Francii to bohužel nestačilo,“ řekl Tamme.
Dosavadním maximem českých dráhařů v týmovém sprintu na MS byla sedmá pozice. „Celkově to hodnotíme kladně. Tým byl kompaktní, jeli jsme rychle a šesté místo je velkým příslibem do budoucna, kde bychom se s tímhle mohli kvalifikovat na olympiádu,“ dodal Topinka. České trio ve stejném složení skončilo čtvrté na únorovém mistrovství Evropy a ve světové konkurenci tuto pozici mezi evropskými týmy potvrdilo.
V ženském týmovém sprintu zajela trojice Veronika Jaborníková, Anna Jaborníková a Sára Kateřina Peterková v kvalifikaci devátý čas a obsadila první nepostupovou příčku.
Ševčíková skončila ve scratchi sedmá z 24 startujících a připsala si nejlepší výsledek na MS. „Byl to opravdu sprintersky pojatý scratch. Jediné, co mě mrzí, že když se otvíral sprint, ocitla jsem se za Egypťankou, kterou jsem potřebovala objet, a lehce mě to tam skříplo. Stálo mě to trošku rychlosti, ale samotný spurt jsem zvládla velmi dobře a s výsledkem jsem spokojena,“ řekla.
Úvodnímu dnu dominovali Nizozemci, kteří ovládli všechny disciplíny. V mužském týmovém sprintu podle očekávání triumfovalo trio Roy van den Berg, Harrie Lavreysen a Jeffrey Hoogland, mezi ženami bylo spíše překvapením vítězství sestavy Kim Kaleeová, Hetty van de Wouwová a Steffie van der Peetová. Lavreysen rozšířil svou bohatou sbírku z MS už o 13. zlato. Ve scratchi obhájila loňský titul Lorena Wiebesová, nedávná šampionka z mistrovství světa v gravelu.
MS v dráhové cyklistice v Santiagu de Chile
Muži:
Ženy:
Týmový sprint - finále: Nizozemsko (Kaleeová, Van de Wouwová, Van der Peetová) 45,743 - Velká Británie (Finucaneová, Moirová, Parrisová-Smithová) 46,003, o 3. místo: Austrálie (McCaigová, McGillová, Perkinsová, Tatarinoffová) 46,773 - Polsko 48,033, ...v kvalifikaci 9. Česko (V. Jaborníková, A. Jaborníková, Peterková).