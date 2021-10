Dráhaři vyrazili na mistrovství světa bez Bábka. Překvapí v Roubaix?

Na začátku října se čeští reprezentanti vrátili z evropského šampionátu ve Švýcarsku bez medaile, ve Francii by trenér stíhačů Milan Kadlec považoval za úspěch umístění v nejlepší pětce.

Světový šampionát se měl původně uskutečnit v Turkmenistánu, do Francie ho mezinárodní federace přeložila kvůli pandemii koronaviru.

„Určitě se o to může poprat Babor ve scratchi. Když bude mít štěstí, může myslet i výš, třeba na medaili. Šance má i Rugovac v omniu a dál uvidíme,“ vypočítával Kadlec na svazovém webu. „Bohužel se nám nevyhnuly nějaké zdravotní problémy, hlavně u žen. Kohoutková si zlomila klíční kost a startovat nemůže, Ševčíková zase pažní kost, ale ta se naštěstí dala dohromady rychleji a v Roubaix jede,“ dodal Kadlec.

Trenér sprinterů Petr Klimeš se musí obejít bez Bábka, který po ME ukončil sezonu. „Tomáš nám určitě bude chybět, ale dohodli jsme se, že jeho sezona byla i kvůli olympiádě už hodně dlouhá a potřebuje si oddychnout. Možná to trošku pozmění naše ambice, ale na druhou stranu je tu možnost vyzkoušet si i nějaké nové varianty,“ uvedl Klimeš.

Nové bude například složení tria pro týmový sprint. „Dva noví kluci z bikrosu, Bohuslávek a Topinka, pojedou se zkušeným Wagnerem. Nejsou ještě tak dobře sehraní, na dřevěné dráze jsme měli minimální možnosti tréninku, ale kdyby se prokousali mezi prvních osm, bylo by to skvělé. Jestli máme tuhle disciplínu do budoucna stavět na nové generaci, pak do toho musíme skočit co nejdřív,“ vysvětloval Klimeš.

Místo v keirinu si Češi nevyjeli, ve sprintu se při Bábkově neúčasti představí Martin Čechman. „Měl delší volno, ale teď na Evropě ukazoval, že se mu vrací forma. Uvidíme, na co to bude stačit. Bez šancí na dobré umístění určitě nejsou ani kluci na kilometru. Wagner byl osmý na mistrovství Evropy, Topinka pátý na Poháru národů v Kolumbii,“ dodal Klimeš.