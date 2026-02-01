Juniorům na cyklokrosovém MS vládl domácí Heeren, Češi neuspěli

Šestnáctiletý Heeren triumfoval poté, co Ital Filippo Grigolini, který strávil většinu závodu v čele a ještě po čtvrtém okruhu měl k dobru 12 sekund, v posledním pátém kole dvakrát upadl. „Vůbec si nevybavuju, co se tam stalo, mám úplné okno,“ uvedl zklamaný Grigolini.
Heeren toho využil a vyhrál o devět sekund. „Je to splněný sen. Vhání mi to slzy do očí. Nejsem vůbec schopný popsat, co se tady odehrálo. Věřil jsem, že bych mohl být v první pětce. Nemůžu uvěřit, že to dopadlo takhle,“ řekl Heeren.
|
Grigolini díky úspěšnému spurtu uhájil na cílové rovince alespoň stříbro. Třetí byl Belgičan Giel Lejeune. Antonín John ztratil na vítěze přes dvě a půl minuty.
Závod žen do 23 let ovládla domácí Leonie Bentveldová. Kateřina Hladíková s Amálií Gottwaldovou uzavřely druhou desítku.
V 15 hodin startuje závod elitní kategorie mužů s jediným českým zástupcem Michaelem Borošem. Hlavní pozornost bude upřena na domácího fenoména Mathieua van der Poela, který cílí na rekordní osmý titul.
Mistrovství světa v cyklokrosu
Hulst (Nizozemsko)
Junioři (16,3 km): 1. Heeren (Niz.) 40:15, 2. Grigolini (It.) -9, 3. Lejeune (Belg.) -10, ...23. A. John -2:35, 32. Svoboda -3:09, 41. E. John -4:22, 49. Pazourek (všichni ČR) -5:35.
Ženy do 23 let (16,3 km): 1. Bentveldová (Niz.) 43:08, 2. Chladoňová (SR) -11, 3. Geryová (Fr.) -57, ...19. Hladíková -3:29, 20. Gottwaldová (obě ČR) -3:45.
15:00 muži elite (Boroš).