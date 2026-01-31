České juniorky zazářily na MS v cyklokrosu. Bukovská má zlato, Grohová přidala bronz

Autor: ,
  12:17aktualizováno  12:55
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie. Druhou desítku pořadí uzavřela Barbora Šíslová.
Fotogalerie2

Barbora Bukovská a Lise Revolová v závodě juniorek na mistrovství světa. | foto: Profimedia.cz

Sedmnáctiletá Bukovská získala světové zlato v cyklokrosu pro Česko po 12 letech, dosud poslední vyjel v roce 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar. Obhájkyně stříbra a rovněž úřadující evropská šampionka Bukovská je první českou mistryní světa v historii v ženských kategoriích.

„Cítila jsem se dnes hodně silná, je to nejlepší den celé sezony. Tohle je prostě jako sen, opravdu nádherný sen. Vůbec nevím, co k tomu říct víc,“ řekla Bukovská bezprostředně po projetí cílem v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI).

Průběh závodu zcela korespondoval se slovy ostravské rodačky, která je juniorskou evropskou šampionkou a ovládla tradiční domácí anketu Král cyklistiky za minulý rok.

Dárek k sedmnáctinám. Cyklokrosařka Bukovská je juniorskou mistryní Evropy

Během něj byla velmi úspěšná také v cross country horských kol, když získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.

Přitom neměla příliš dobrý start a po prvním z pěti okruhů byla desátá s půlminutovým mankem na Revolovou, která na nic nečekala a vystřelila za obhajobou.

Bukovská se však drala rychle dopředu a z náskoku Francouzky neustále ukrajovala. Na konci čtvrtého kola ji dostihla a po průjezdu cílem šla rychle do čela.

Revolová se jí dokázala udržet jen chvilku, pak Bukovská odjela a bylo zřejmé, že už ji může zastavit jen velká chyba nebo technický problém. Cílovou rovinku si mohla naplno vychutnat, zvítězila nakonec s náskokem 15 sekund.

„Je to nádherný pocit, ten nejkrásnější možný pocit, jaký mohu zažít. Je to něco neskutečného a pro mě velká čest,“ doplnila poté, co převzala zlatou medaili a oblékla duhový dres mistryně světa.

Barbora Bukovská se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa v cyklokrosu.

„Loni to pro mě bylo hrozně těžké, ale tentokrát už jsem si byla jistá,“ připomněla Bukovská nešťastný okamžik z loňského MS, kdy slavila triumf předčasně o kolo dříve, a pak se musela spokojit se stříbrem.

„Jela jsem si svůj závod, jak jsem zvyklá, ale v posledním kole už to nešlo tak dobře, cítila jsem se unavená. A ona (Bukovská) má závěry opravdu hodně silné. Snažila jsem se, ale dnes to nestačilo. Samozřejmě jsem trošku smutná, ale je to, jak to je, mám za sebou i tak výbornou sezonu,“ řekla Revolová.

MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dvacet sekund po ní přijela Grohová, která si prožila hodně dramatickou chvilku. Podobně jako Bukovská se i ona prodírala vpřed ze druhé desítky. A jela skvěle.

V závěru čtvrtého okruhu měla vedoucí dvojici kousek před sebou, ale otočila se, aby zkontrolovala dění za sebou, narazila do bariéry a upadla. Otřesená však rychle naskočila na kolo a uhájila bronz.

Mistrovství světa v cyklokrosu

Hulst (Nizozemsko)

Juniorky (16,35 km): 1. Bukovská (ČR) 44:55, 2. Revolová (Fr.) -15, 3. Grohová -35, ...20. Šíslová -3:34, 31. Rothbauerová -5:30, Drhová (všechny ČR) nedokončila.

13:00 muži do 23 let (Bažant, Hojka, Kerl),

15:00 ženy elite (Zemanová).

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Oviedo vs. GironaFotbal - 22. kolo - 31. 1. 2026:Oviedo vs. Girona //www.idnes.cz/sport
31. 1. 14:00
  • 2.90
  • 3.04
  • 2.83
Jablonec vs. TepliceFotbal - 20. kolo - 31. 1. 2026:Jablonec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
31. 1. 15:00
  • 1.77
  • 3.63
  • 4.90
Ml. Boleslav vs. BohemiansFotbal - 20. kolo - 31. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
31. 1. 15:00
  • 2.45
  • 3.41
  • 2.90
Olomouc vs. Hradec Kr.Fotbal - 20. kolo - 31. 1. 2026:Olomouc vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
31. 1. 15:00
  • 2.07
  • 3.31
  • 3.85
Slavia vs. SokolovHokej - 45. kolo - 31. 1. 2026:Slavia vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
31. 1. 15:00
  • 1.55
  • 4.50
  • 4.78
Pisa vs. SassuoloFotbal - 23. kolo - 31. 1. 2026:Pisa vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
31. 1. 15:00
  • 3.11
  • 3.08
  • 2.63
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold

Ceremoniál Sparta vzdává hold.

Už tradičně pestrý program přinesl projekt Sparta vzdává hold. 17. ročník při duelech s hokejisty Olomouce a Mladé Boleslavi nabídl unikátní ceremoniál, dovednostní disciplíny či dražbu dresů....

31. ledna 2026  13:20

Australian Open 2026: Program, výsledky, jak hráli čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu se zapojila i početná česká...

31. ledna 2026  13:08

Zlato? To nikoho nezajímá. Olympijská šampionka v přípravě spoléhá na OnlyFans

Německá bobistka Lisa Buckwitzová spolupracuje s platformou OnlyFans, kterou...

Německá bobistka Lisa Buckwitzová zvolila před blížícími se zimními olympijskými hrami v Itálii cestu, která v elitním sportu stále vyvolává rozpaky. Financování náročné přípravy si pomáhá zajistit...

31. ledna 2026

Titul z Australian Open slaví Rybakinová. Proti Sabalenkové otočila třetí set z 0:3

Jelena Rybakinová pózuje s trofejí pro vítězku Australian Open.

Vítězství nad světovou jedničkou, odplata za tři roky starou porážku a hlavně druhý grandslamový titul v kariéře. Jelena Rybakinová premiérově ovládla Australian Open, ve finále zdolala Arynu...

31. ledna 2026  12:56

MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni...

31. ledna 2026  12:56

České juniorky zazářily na MS v cyklokrosu. Bukovská má zlato, Grohová přidala bronz

Barbora Bukovská a Lise Revolová v závodě juniorek na mistrovství světa.

Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní...

31. ledna 2026  12:17,  aktualizováno  12:55

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

31. ledna 2026  12:45

Ledecká v olympijské generálce desátá. Crans Montanu rozjásala domácí Blancová

Ester Ledecká jede super-G během Světového poháru v Crans Montaně.

Poslední závod Světového poháru před olympijskými hrami odjely lyžařky ve švýcarské Crans Montaně. Sobotní super-G si podmanila úžasným výkonem domácí Malorie Blancová před italskou favoritkou Sofií...

31. ledna 2026  10:40,  aktualizováno  12:41

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

31. ledna 2026  12:38

Chorý: Že mě lidi nemají rádi? Vlastně mi to dělá dobře. Koubek je takový náš táta

Premium
Slávistický útočník Tomáš Chorý nechce slavit svůj druhý gól proti Plzni.

Dávno si zvykl, že jeho jméno dráždí. Kam ve fotbalové lize přijede, tam je Tomáš Chorý v nemilosti. „Věříte, že si z toho už dlouhodobě fakt nic nedělám? Podobné věci mě spíš jen vyhecují. A nebojím...

31. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský...

31. ledna 2026  11:10

Když se sport potkává s luxusem. Olympiáda v Itálii láká prestižní značky

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Olympijské hry v Miláně a Cortině nejsou jen sportovní událostí, ale také výrazným lákadlem pro svět luxusu. Spojení italské metropole módy s exkluzivním alpským střediskem vytváří ideální kulisu pro...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.