Na silničním MS pojede 17 Čechů včetně Štybara, Vakoče, Černého a Kukrleho

„V nominaci je v podstatě to nejlepší, co bylo v danou chvíli k dispozici. Určitě můžeme myslet skoro ve všech kategoriích na hodně dobré umístění, což by byl výsledek v top 10. Medaile by byla úplně super, ale je to mistrovství světa, kde bude skvělá konkurence. K úspěchu je potřeba kromě formy i štěstí,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Nominace českých cyklistů na MS v Belgii Muži elite: Josef Černý, Michael Kukrle, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč. Ženy: Jarmila Machačová. Muži do 23 let: Daniel Babor, Pavel Bittner, Petr Kelemen, Tomáš Kopecky, Jakub Ťoupalík. Junioři: Milan Kadlec, Matyáš Kopecky, Adam Seeman, Štěpán Telecký. Juniorky: Gabriela Bártová, Julia Kopecky, Eliška Kvasničková.