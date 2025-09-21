Premiéra cyklistického MS v Africe: Časovku ovládla Švýcarka Reusserová

Elitní časovkářka Reusserová dnešním triumfem rozšířila svou medailovou sbírku ze světových šampionátů a oslavila sobotní 34. narozeniny. Zlato přidala ke dvěma stříbrným a jedné bronzové medaili. Mistryně Evropy z roku 2021 má na kontě i stříbro z olympijských her v Tokiu.
„Nemůžu tomu uvěřit, tolikrát jsem to zkoušela a nikdy to nevyšlo. A teď se mi to konečně podařilo. Je to opravdu něco mimořádného. Jsem tak šťastná za sebe i za všechny, kteří mě celé ty roky podporovali,“ řekla Reusserová po skončení závodu.
Náskok vítězky 51,89 sekundy je na MS největší od roku 2019, kdy v časovce triumfovala Američanka Chloé Dygertová o 1:32 minuty. České cyklistky v závodě nestartovaly.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali
časovka
Ženy - elite (31,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29.
