Premiéra cyklistického MS v Africe: Časovku ovládla Švýcarka Reusserová

  13:42aktualizováno  13:51
Časovku při premiéře mistrovství světa v silniční cyklistice na africkém kontinentu ovládla Švýcarka Marlen Reusserová. První zlato v kariéře získala v Kigali na náročné 31,2 km dlouhé trati se suverénním náskokem takřka 52 sekund před dvojicí nizozemských soupeřek. Stříbro brala Anna van der Breggenová, bronz vloni stříbrná Demi Volleringová.

Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová jede časovku na MS ve Rwandě. | foto: AP

Elitní časovkářka Reusserová dnešním triumfem rozšířila svou medailovou sbírku ze světových šampionátů a oslavila sobotní 34. narozeniny. Zlato přidala ke dvěma stříbrným a jedné bronzové medaili. Mistryně Evropy z roku 2021 má na kontě i stříbro z olympijských her v Tokiu.

Bezpečnost především. Všichni cyklisté na MS ve Rwandě povezou GPS lokátor

„Nemůžu tomu uvěřit, tolikrát jsem to zkoušela a nikdy to nevyšlo. A teď se mi to konečně podařilo. Je to opravdu něco mimořádného. Jsem tak šťastná za sebe i za všechny, kteří mě celé ty roky podporovali,“ řekla Reusserová po skončení závodu.

Náskok vítězky 51,89 sekundy je na MS největší od roku 2019, kdy v časovce triumfovala Američanka Chloé Dygertová o 1:32 minuty. České cyklistky v závodě nestartovaly.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali

časovka

Ženy - elite (31,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29.

13:45 časovka muži - elite (40,6 km).

