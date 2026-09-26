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Seixas chce jen titul, za Del Torem stojí celé Mexiko. Překazí někdo duel mladíků?

Alžběta Marešová
  10:00
Paul Seixas (vlevo) a Isaac del Toro na Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Paul Seixas (vlevo) a Isaac del Toro na Tour Auvergne-Rhône-Alpes. | foto: Profimedia.cz

STUPNĚ VÍTĚZŮ. Ital Filippo Ganna, Remco Evenepoel v duhovém dresu (uprostřed)...
Francouzský mladíček Paul Seixas v cíli časovky na mistrovství světa v...
Isaac del Toro na trati časovky mistrovství světa v Montrealu.
Paul Seixas z týmu Decathlon v cíli 20. etapy Tour de France na Alpe d’Huez.
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Ti dva spolu tráví skoro celou sezonu. Kde útočí jeden, druhý mu je těsně v patách. Nedarují si ani metr, ale zároveň pro sebe mají jen slova uznání. A v neděli se utkají o titul mistra světa. Isaac del Toro a Paul Seixas, dva nejzářivější talenty současné cyklistiky.

Na výsledky je jejich letošní sezona prakticky vyrovnaná. Zatímco Seixas byl lepší na jarním Strade Bianche a v Baskicku, Del Toro zářil na někdejším Dauphiné a následně byl lepší v souboji o bílý dres a pódium na Tour de France.

Před čtrnácti dny pak společně nechali všechny soupeře daleko za sebou při Velké ceně Montrealu, načež se z vítězství po spurtu radoval Del Toro.

A podobný scénář se může odehrát i v neděli.

Městské okruhy hromadného závodu mistrovství světa jsou zcela identické s těmi, na kterých Seixas s Del Torem během tradiční jednorázovky útočili. Přičemž jim před dvěma týdny v montrealských ulicích nestačil ani Remco Evenepoel.

Belgičan je sice při neúčasti obhájce Tadeje Pogačara považován za největšího favorita na duhový dres, mladíci z Francie a Mexika mu ale můžou pořádně zatopit.

Budeme mít mistra světa, věří Belgičané. Nesmí ale útočit jeden na druhého

Vždyť sám Seixas pro francouzský L’Equipe sebevědomě hlásil: „V současné formě a s týmem, který mám, by cokoliv jiného než vítězství bylo zklamáním.“

Že jsou to na jeho čerstvých dvacet let dost odvážná slova? Ale vždyť na to jsme od francouzské komety sezony zvyklí. Ještě před rokem na šampionátu v Kigali překvapil 13. místem, načež jako téměř neznámý vybojoval na mistrovství Evropy bronz.

Od jara na silnici řádil, přesto když oznámil cíl startovat na Tour, zaznívaly obavy: Neukousl si moc velké sousto? Neukousl. A možná ještě obdivuhodnější než to, jak se vyrovnal se soupeři a náročnými etapami, bylo, jak zvládl mediální povyk, který kolem něj natěšení francouzští novináři vytvářeli.

Kdo také startuje na MS v Montrealu:

  • Austrálie: Hindley, O’Connor
  • Belgie: Evenepoel, Van Aert
  • ČR: Vacek
  • Dánsko: Pedersen
  • Ekvádor: Narváez
  • Francie: Seixas
  • Kanada: Woods
  • Kolumbie: Buitrago
  • Irsko: Healy
  • Itálie: Ciccone, Pellizzari
  • Mexiko: Del Toro
  • Německo: Brenner, Lipowitz
  • Nizozemsko: Van der Poel
  • Norsko: T. H. Johannessen, Leknessund
  • Portugalsko: Almeida
  • Rakousko: Gall
  • Slovinsko: Roglič
  • Španělsko: Ayuso, Mas
  • Švýcarsko: Schmid
  • USA: McNulty, Simmons

Kompletní startovní listina ZDE.

Právem tak dorazil na šampionát s těmi nejvyššími ambicemi, vždyť o uplynulé neděli je potvrdil bronzem z časovky.

Pokud by se mu podařilo triumfovat, byl by nejen desátým mistrem světa z Francie, ale také vůbec nejmladším držitelem duhového trikotu v historii.

„Když se nad tím zamyslím, je to trochu šílené,“ připustil. „Ale o to větší mám motivaci! Je to všechno, o čem jsem kdy snil.“

To Del Toro by byl ve svých dvaadvaceti až osmým nejmladším světovým šampionem. Zato úplně prvním Mexičanem a také prvním vítězem z amerického kontinentu po 33 letech.

Tak odvážným vyjádřením jako Seixas se sice vyhýbá, v Mexiku je ale všem jasné, jak obrovská šance se před jejich závodníkem, který už stihl posbírat dvě pódia z Grand Tour a 33 vítězství, otevírá.

Do Montrealu přicestovaly stovky fanoušků, média o něm zcela familiárně referují jako o „Toritovi“ a ujišťují, že za ním stojí celá země.

Také shání o svém hrdinovi jakékoliv vyjádření, třeba i od Luise Enriqueho, trenéra fotbalového PSG. „Isaac je velmi odvážný, neustále se tlačí dopředu. Takový mám rád i fotbal, takže mu přeju mnoho úspěchů,“ citoval hrdě Španěla list El Universal.

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Teoreticky je Del Toro jako čerstvý vítěz montrealské jednorázovky vůbec největším favoritem na zlato.

Nedělní trať se od té před dvěma týdny liší jen délkou a úvodní třetinou. Zatímco při Velké ceně absolvovali cyklisté 214 kilometrů a všechny je obkroužili na třináctikilometrovém okruhu, v neděli je čeká 273 kilometrů a na okruhy se dostanou až po úvodní rovinaté stovce.

Trasa hromadného závodu na mistrovství světa v Montrealu.

Ve finále tak absolvují méně kopců než před dvěma týdny. Což znamená, že Del Toro se Seixasem ani Evenepoel nemají v neděli boj o medaile jistý. Do hry se totiž dostávají i ti, na které je klasická trasa Velké ceny příliš náročná.

Nejčastěji zaznívají dvě jména: Mathieu van der Poel a Wout van Aert. Nizozemec na podobném profilu získal před třemi lety v Glasgow titul a Van Aert je momentálně v takové formě, kdy se nic nezdá nemožné.

„Místní okruh se trošku podobá tomu v Glasgow, ale tady je těžší. Tehdy byly kopce kratší a prudší. Teď je pro mě přímo na hraně zvládnutelnosti,“ upozornil Van der Poel.

Profil hromadného závodu na mistrovství světa v Montrealu

„Remco je jasný favorit. Umí se připravit extrémně dobře a je skvělý na sólo úniky. A pokud nastoupí Seixas s Del Torem, moc soupeřů jim stačit nebude,“ analyzoval. „Ale nemyslím si, že se ztrátou dvaceti sekund bude závod ztracený. Šampionát je vždy nepředvídatelný, i díky tomu že nemáme vysílačky. To mi vyhovuje.“

Van Aertův trenér Mathieu Heijboer zase věří svému svěřenci, pokud zvládne útok správně načasovat. „Kdyby čekal až do posledního okruhu a pak se jen snažil udržet Remca se Seixasem a Del Torem, nemůže očekávat, že by bojoval o titul. Musí na to jít jinak,“ vysvětloval.

V netradičním přístupu se Van Aert může spojit například s reprezentací Spojených států. Ta má na téměř domácím šampionátu velké ambice a hned dva lídry, na které může vsadit. Jednak Quinna Simmonse, který je skvělý ve čtení závodu a prudkých nástupech, jednak Brandona McNultyho, který vyhrál v Montrealu loni a letos dojel třetí.

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Překvapení se dá čekat od tradičně aktivních Norů i Dánů, naopak Španělé, Britové nebo Kolumbijci přivezli do Kanady čistě vrchařské sestavy.

„Tohle je nejlepší příležitost na duhový dres, jakou jsem ve své kariéře zatím měl,“ burcoval například britský lídr Tom Pidcock.

„Bez Tadeje najednou vidí šanci na zlato spousta lidí,“ všiml si Van der Poel.

Zatímco ještě před měsícem by se po boku Slovince mezi kandidáty na medaili zařadilo jen pár nejsebevědomějších, Pogačarovým zraněním na Vueltě se před účastníky šampionátu otevřely možnosti, ve které ani nedoufali.

„To samozřejmě závod změní. Můžete předvídat tisíce scénářů, ale nakonec se vyplní jen jeden. A na to musíte umět zareagovat,“ shrnul Van der Poel.

Dokáže on nebo někdo jiný zabránit tomu, aby spolu o vítězství bojovali Seixas s Del Torem – tedy scénář, který se odehrával většinu sezony?

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