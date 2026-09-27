Hromadné závody na světových šampionátech kvůli své délce a obtížnosti běžně startují velmi brzy, tentokrát si ale musí cyklisté nastavit budíček extrémně brzy. Na startu v Brossardu je sraz už v 9:00 (v 15 hod. SELČ), ranní ptáčata tak budou mít v prvních kilometrech jistou výhodu.
ONLINE: Hromadný závod na MS v Montrealu
Sledujeme v podrobné reportáži.
Město Brossard leží na opačném břehu řeky svatého Vavřince než Montreal a bylo založeno až v roce 1958. V té době mělo necelé 3,5 tisíce obyvatel, za téměř sedmdesát let ale vzrostla jeho populace až téměř ke stu tisícům.
Těžko říct, jak velká část z nich se odhodlá v brzké nedělní ráno k trati šampionátu podpořit jezdce.
Po slavnostním startu absolvuje peloton velký okruh krajinou na východ od města. V téměř dokonale rovinatém terénu číhá jediné stoupání, jinak prvních sto kilometrů dokonale mate tělem v tom, co nastane po přejezdu mostu Samuela De Champlaina přes řeku svatého Vavřince do Montrealu.
Tam se totiž trasa napojuje na tu, která každoročně tvoří náročnou Velkou cenu Montrealu. Stačí vyjmenovat posledních pár vítězů, aby bylo jasné, jaký profil závod tvoří: Isaac del Toro, Brandon McNulty, Tadej Pogačar, Adam Yates… (Ano, tým UAE ovládl klání v posledních pěti ročnících.)
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Čistě technicky má třináctikilometrový okruh pouze jedno zásadní stoupání – 1,6 kilometru dlouhé Voie Camillien-Houde, které přichází hned na úvod. Po něm ale na technické městské trati čeká několik dalších brdků, které také umí způsobit dost problémů. Zvlášť, když je musíte vyjíždět dvanáctkrát jako v neděli.
Možná vůbec nejzákeřnější je stoupání do cílové rovinky. Vysněná páska už je tak blízko, ale přitom se nepřibližuje dost rychle. Čtvrteční závod juniorů ukázal, jak zrádné závěrečné metry jsou – stačí vyrazit do spurtu o pár metrů dřív, a příliš brzy vám dojdou síly.
Na startu je hned 49 debutantů, mezi nimi i Pavel Novák, který má za úkol opatrovat společně s Jakubem Otrubou českého lídra Mathiase Vacka.
Dalším debutantem a zároveň nejmladším závodníkem v pelotonu je devatenáctiletý Lorenzo Finn. Ital se stal loni ve Rwandě mistrem světa do třiadvaceti let – na to nejspíš letos nenaváže, může ale být pro Squadra Azzurra cenným žolíkem.
Také jsou ve startovní listině čtyři bývalí mistři světa. A klidně tři z nich můžou pomýšlet na boj o duhu znovu. Remco Evenepoel (Belg.) je možná vůbec tím největším favoritem a Madse Pedersena (Dán.) s Mathieu van der Poelem (Niz.) nelze podceňovat za jakékoliv situace.
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Ačkoliv Pogačar v závodě chybí, jeho tým UAE nemusí být bez mistra světa ani příští sezonu. Del Toro (Mex.) i McNulty (USA) jsou v perfektní formě, bez šance nemusí být ani Joao Almeida (Port.), Jhonatan Narváez (Ekv.) nebo Igor Arrieta (Šp.).
Už osmnáct zemí slavilo v historii šampionátu svého mistra světa, přičemž za posledních deset let se na nejvyšším stožáru vystřídalo sedm různých vlajek. Vrátí se na něj některá v Montrealu, nebo přibyde zcela nová?
Sledujte v online reportáži.