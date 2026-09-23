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Budeme mít mistra světa, věří Belgičané. Nesmí ale útočit jeden na druhého

Alžběta Marešová
  16:49
TENKRÁT VE WOLLONGONGU. Wout van Aert gratuluje Remcu Evenepolovi k titulu...

TENKRÁT VE WOLLONGONGU. Wout van Aert gratuluje Remcu Evenepolovi k titulu mistra světa. | foto: ČTK

Remco Evenepoel ukazuje do kamery čtyři prsty jako gesto na oslavu čtvrtého...
Remco Evenepoel je počtvrté v řadě mistrem světa v časovce.
Remco Evenepoel v duhovém dresu pro mistra světa v časovce pózuje se zlatou...
Belgičan Remco Evenepoel během časovky na mistrovství světa v Montrealu.
13 fotografií
Kdo čekal, že se pole favoritů na mistrovství světa při absenci Tadeje Pogačara příjemně otevře, je nejspíš zklamán. Když nepojede o duhový trikot Slovinec, je už předem do nejcennějšího dresu navlékán Remco Evenepoel. Je vůbec někdo, koho by se měl Belgičan při své současné fazóně obávat? Ale jistě – své vlastní reprezentace.

Na papíře vypadá belgická sestava pro nedělní hromadný závod snově.

Čerstvě čtyřnásobného mistra světa v časovce Evenepoela doplňují Wout van Aert, který má za sebou parádní Vueltu, vždy sebevědomý Thibau Nys a pak skvělí domestici Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Maxim Van Gils a Gianni Vermeersch a ještě jako žolík Alec Segaert, který perfektně načasovaným nástupem vyhrál etapu na letošním Giru.

Jenže jak už se stalo několikrát, právě síla Belgičanů může být i jejich největší hrozbou.

Duhový cíl, odlišné cesty. Jak se Evenepoel, Van Aert a spol. chystají na mistrovství?

„Opravdové nebezpečí pro Belgii je Belgie samotná, pokud nebudou naši závodníci spolupracovat,“ myslí si expert Gérard Bulens.

„Snad si v reprezentaci dobře sladí nástroje a nebudou se snažit útočit jeden na druhého, protože to by byla katastrofa,“ přidává bývalý profík Rik Verbrugghe. „Pokud nepůjdou jeden po druhém, měli bychom mít na konci závodu mistra světa, ale musíme být opatrní. Hrozbou je pro nás Belgie.“

Všichni mají ještě živě v paměti debakl z domácího šampionátu v Lovani před pěti lety, kdy Belgičané navzdory očekáváním nezískali ani titul, ani žádnou z medailí. Přestože měli trasu postavenou na sebe a sestavu možná ještě silnější než teď. Ale v závěru jim to k ničemu nebylo.

A podle mnohých i kvůli tomu, že tehdejší kouč Sven Vanthourenhout nedokázal ukočírovat dva kohouty na jednom smetišti – čtěte: Evenepoela s Van Aertem.

Mladší z dua se tehdy dostal do úniku daleko před cílem, čímž úplně rozstřelil týmovou taktiku. Evenepoel svůj krok následně hájil tím, že žádnou taktiku stejně neměli, a proto útočil. To Van Aert, zklamaný na 11. místě, důrazně popřel a k chování svého reprezentačního kolegy měl řadu výtek.

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Od té doby napětí mezi nimi stihlo povolit, také proto, že další šampionáty byly buď málo nebo příliš kopcovité a posledních dvou se Van Aert ani nezúčastnil.

Letošní trasa a okolnosti ale opět přináší do belgického týmu nervozitu. Montrealský profil se podobá tomu v Glasgow, kde si Van Aert dojel za Mathieu van der Poelem pro stříbro, zatímco Evenepoel dojel se ztrátou až pětadvacátý. To by favorizovalo staršího z belgické dvojice.

Jenže hlavní stoupání městského okruhu měří téměř dva kilometry, což by mělo zase nahrávat spíš Evenepoelovi, který si v podobně výbušných kopcích libuje třeba na Lutych–Bastogne–Lutych.

Situaci nezlehčuje ani to, že oba dotčení jsou momentálně ve špičkové formě.

Profil hromadného závodu na mistrovství světa v Montrealu

Evenepoel s obří dominancí ovládl časovku, Van Aert zase létal na Vueltě, kde si vedle zeleného myslel i na puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře – a nakonec v tomto hodnocení skončil druhý.

A současný šéf reprezentace Serge Pauwels se zatím jednoznačnému určení jedničky týmu vyhýbá. „Chci maximalizovat šance na vítězství Belgie, ne Remca nebo Wouta,“ hlásí diplomaticky.

„Takže musíme spojit síly a být si jistí, že dokážeme zahrát obě karty. A hlavně se ujistit, že se neobrátí proti sobě. Zároveň nutně potřebujeme ostatních šest závodníků, aby pro ně pracovali, než přijde pro jednoho nebo druhého ten pravý čas.“

To ale může být další problém. Domácím expertům například není jasné, jakou roli by měl hrát ambiciózní Nys. Jít do úniku a znervóznit ostatní týmy, nebo vydržet v pelotonu až do závěru s lídry?

„Pokud se Nys nedostane do úniku, tak ho za celý závod ani jednou nezahlédneme,“ předvídá Verbrugghe. „Ale kdo nechá jít Nyse do úniku? To se nikdy nestane.“

„Thibau nebude v úniku, vždyť kolikrát se do něj dostal na Vueltě…“ má jasno novinář Rodrigo Beenkens.

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Naopak mu není jasné, proč se vůbec Nys do výběru dostal. „Jeho kvality jsou neoddiskutovatelné. Ale jaké výsledky od začátku sezony předvedl, které ospravedlňují jeho místo v týmu?“ Podle Beenkese by dávala mnohem větší smysl nominace Lennerta Van Eetvelta, který byl druhý na nedávném Arctic Race of Norway a v neděli vyhrál Kolem Slovenska.

Stejně tak panuje otazník nad formou Benoota, který sice na Tour předváděl v dresu Decathlonu pro Paula Seixase srdnatý výkon, ale od srpnového pádu na Renewi Tour není úplně ve své kůži. Zároveň kromě Segaerta není v týmu žádný pomocník–časovkář, což by při případném stahování úniku v první třetině trati mohl být problém.

Nakonec ale bude stejně nejvíc záležet na tom, jak se domluví dvě největší hvězdy týmu. Pojedou Evenepoel s Van Aertem každý svůj závod, nebo zvládnou potlačit ambice i ega a vzájemně se podpořit?

„Na takovém okruhu jako v Montrealu budou mít kluci nad 65 kilo problém,“ věští Evenepoel a pochopitelně tím dává větší šance sobě. „I když, jestli bude mít Wout skvělý den…“

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