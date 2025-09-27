Jedna z nejtěžších tras v historii
Organizátoři šampionátu chtěli uvést Rwandu do hledáčku cyklistického světa se vší pompou, a připravili tak jednu z nejnáročnějších tras v historii duhových bojů. 267 kilometrů a přes 6000 metrů převýšení je položeno do výšky nad 1500 metrů nad mořem.
Městský okruh po rwandské metropoli je přibližně v půlce proložen výjezdem z města a stoupáním na Mont Kigali. Částečně dlážděné Cote de Kimihurura, které si závodníci zkusili už během časovky, absolvují v neděli celkem patnáctkrát, naposledy jen pár set metrů před cílovou páskou.
„Myslím, že je trasa buď moc dlouhá, nebo má příliš mnoho stoupání. Každopádně dohromady je příliš těžká,“ hodnotil trať bývalý profík a nyní expert Eurosportu Jens Voigt. „Bude to závod o přežití, ve kterém zvládne dojet do cíle jen pár jezdců.“
Příliš nadšený nebyl z vyhlídek na neděli ani Biniam Girmay. „Je škoda, že je trasa tak náročná, zvlášť když je to vůbec poprvé, co se jede šampionát v Africe. Protože takhle je příliš náročný pro africké jezdce, kteří nemají žádnou šanci na úspěch,“ litoval Eritrejec.