Van der Poel vyhlíží návrat do Tábora, organizátoři chtějí ďábelskou atmosféru

„V Táboře se nám podařilo vybudovat takový národní cyklokrosový stadion, který nám závidí celý svět,“ říká k jihočeskému areálu předseda organizačního výboru Petr Balogh.

Podle něj bylo právě osvědčené prostředí, které hostí téměř každoročně závody Světového poháru, rozhodujícím faktorem při udělování pořadatelství nadcházejícího šampionátu.

Diváckou atraktivnost tentokrát ještě zvýší účast obhájce duhového dresu Nizozemce van der Poela, který ovládl také poslední táborský šampionát v roce 2015.

„Moc se na mistrovství světa v Táboře těším. Je to pro mě speciální místo, protože jsem zde vyhrál první světový titul v elitní kategorii. Bude to vrchol sezony a už se ho nemůžu dočkat,“ říká ve zdravici, kterou k tiskové konferenci o blížícím se šampionátu poslal.

Naopak s účastí nepočítá jeho věčný rival Wout van Aert, který dojel na MS 2015 druhý. „Tehdy jsme v Táboře objevili van der Poela a van Aerta světu,“ vzpomíná na osm let staré události Balogh.

Tentokrát ale Tábor další nezapomenutelnou bitvu dvou velikánů cyklistiky neuvidí, Belgičan šampionát do svého cyklokrosového programu nezařadil.

A do Tábora pravděpodobně nedorazí ani Tom Pidcock, cyklokrosový mistr světa z roku 2022, který zřejmě pojede jen pár závodů v druhé půli prosince.

Mistrovský závod bude snad ale i bez dvou jmen z „velké trojky“ vyrovnaný a napínavý.

Čeští fanoušci se kromě Štybara můžou těšit na výkon Kristýny Zemanové, bronzové medailistky z posledního mistrovství Evropy i světa do třiadvaceti let. Čerstvě dvacetiletá závodnice vstoupila do sezony Světového poháru nadmíru dobře, na kontě už má osmé i šesté místo a v průběžném hodnocení ji patří osmá příčka.

„Chtěla bych na své úspěchy navázat, a ještě je v Táboře vylepšit,“ ujišťuje.

Pro početné zástupy návštěvníků mají organizátoři přichystané tři velkokapacitní stany, tři velkoplošné obrazovky, a kromě tradičních tribun v prostoru startu a cíle plánují vybudovat místa pro fanoušky také u překážek. „Doufám, že tam diváci udělají ďábelskou atmosféru. Vyzývám všechny, aby si přinesly trumpety, bubny, řehtačky…“ vyjmenovává Balogh.

Vstupenky na šampionát je možné pořídit na oficiálních stránkách šampionátu, a to buď na jednotlivé dny, nebo na celý závodní víkend dohromady.

Parkování pro fanoušky je zajištěné u nákupní zóny nebo u táborského letiště, obě místa jsou přibližně půl hodiny chůze od cyklokrosového areálu. Pro obytné vozy je vyhrazené parkoviště na louce u Sezimova Ústí.

Oficiálním dopravcem šampionátu jsou České dráhy, které vypraví speciální vlak z Prahy.

„Musíme zajistit, aby byl šampionát komfortní pro závodníky, fanoušky i místní,“ říká starosta Tábora Štěpán Pavlík. „Cyklokros patří k Táboru stejně jako jeho zakladatel Jan Žižka,“ dodává.