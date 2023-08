Já se o zvýhodnění neprosil! Oslavy titulu Pidcockovi kvůli UCI zhořkly

V páteční poledne, tedy jen pár hodin před sobotním startem závodu cross country na světovém šampionátu, oznámila cyklistická unie UCI změnu pravidel v řazení jezdců na start v závodech Světového poháru, světových šampionátů a olympijských her.

Dosud se jezdci řadili na start čistě podle bodů v žebříčku horských kol. Podle nové směrnice se ale startovní pozice 33 až 40 vyhradí pro závodníky umístěné v nejlepší desítce hodnocení UCI v kterékoliv disciplíně, v případě žebříčku silničních závodů dokonce v nejlepší dvacítce.

A to s okamžitou platností.

„Cyklokros takové pravidlo už dávno pro závody Světového poháru má. My jsme ho jen přenesli do horských kol a rozšířili na další závody,“ hájil rozhodnutí sportovní ředitel UCI Peter Van Den Abeele.

Kdyby UCI změnu v pravidlech oznámila na začátku sezony, rozruch by byl nejspíš minimální. Uprostřed probíhajícího šampionátu, navíc den před startem nejočekávanějšího klání, to ale cyklisty i veřejnost dost pobouřilo.

Jezdci ještě v pátek odpoledne sepsali pro UCI otevřený dopis, kde jednání organizace zkritizovali.

„Nelíbí se nám, jak UCI s naší disciplínou zachází, když mění pravidla den před závodem. Otázkou nyní není, jestli jsou nová pravidla spravedlivá, nespravedlivá nebo vhodná. Znepokojuje nás načasování a způsob, kterým UCI změnu prosadila,“ stojí v prohlášení, které podepsali mimo jiné Ondřej Cink, Nino Schurter a další velké osobnosti.

A hned se také zmiňovala tři jména, kvůli kterým byla změna tak narychlo přijata: Mathieu van der Poel, Peter Sagan a Pidcock.

Všichni tři si do závodu horských kol na šampionátu odskočili ze silnice, které se věnují většinu roku. Van der Poel a Sagan neměli v žebříčku horských kol žádné body, startovali by tak z poslední jedenácté řady. Takhle se posunuli do páté.

Pidcock naopak kvůli sbírání bodů jel květnový závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě a díky vítězství, které na Vysočině získal, figuroval na 61. místě žebříčku. Původně měl startovat ze šesté řady, o jednu si tudíž polepšil.

A Van Den Abeele neskrýval, že UCI změnu přijala právě kvůli hvězdám ze silnice. „Závody horských kol s Pidcockem nebo van der Poelem mají úplně jiný náboj než bez nich. Neříkal bych tomu nadržování. Jde o přidanou hodnotu sportu,“ tvrdil.

Přesto krok UCI přesně jako nadržování působil. Specialisté na horská kola objíždí závody po celém světě, sbírají body s vidinou lepší startovní pozice, a na vrchol sezony se před ně dostanou jezdci bez jediného bodu. Aniž by něco takového dopředu tušili.

Nizozemský cyklista Mathieu Van Der Poel před starem závodu horských kol na MS ve Skotsku.

Zatímco Sagan ani van der Poel se ke změně nevyjádřili, Pidcock dal jasně najevo, co si o ní myslí. „Je to kravina,“ odpověděl bez zaváhání na dotaz webu Cyclingnews.com. „Myslím, že je to dost nehorázné. Jestli takové pravidlo chtěli zavést, měli to udělat prvního ledna. Obětoval jsem tři týdny, které jsem mohl věnovat přípravě na Tour, abych získal nějaké body na horských kolech,“ zlobil se.

Brita se zastal i belgický kouč Filip Meirhaeghe: „Startoval a vyhrál v Novém Městě, aby si pomohl k dobré pozici na mistrovství světa. A teď mu UCI řekne: namáhal jsi se zbytečně.“

Van der Poel nakonec v sobotu neměl příležitost ukázat, jestli ho změna pravidel zvýhodnila, nebo ne. Spadl už na konci zaváděcího kola a odstoupil. Sagan sice závod dokončil, na nejlepší ale ani zdaleka neměl, skončil na 63. místě.

Peter Sagan na trati závodu horských kol na MS v Glasgow

A tak všechno rozhořčení fanoušků schytal po závodě vítězný Pidcock.

Díky UCI za to postrčení. Tady je nová hvězda UCI. Šampion díky UCI.

To vše si o sobě mohl Brit přečíst na Instagramu pod videem z cílové rovinky.

Další podobné názory přibyly pod vítěznou fotografií: Skvělá práce UCI. V cíli mu měli přidat sekundu za každou pozici, kterou na startu získal. Nezasloužil sis takové místo na startu.

Přestože většina vzkazů vyjadřovala Pidcockovi podporu a gratulace, novopečený mistr světa nevydržel kritiky ignorovat a v neděli dopoledne zveřejnil příspěvek na svém twitterovém účtu.

„I když mě změna pravidel zvýhodnila, naprosto s ní nesouhlasím. Nebyla vytvořena pro mě, ani jsem ji já nebo někdo z mého týmy nevyžadoval,“ hájil se.

Znovu připomněl, že se na startu posunul jen o jednu řadu. A jeho příznivci dodali, že je schopen vyhrávat i po startu z poslední řady, jak ukázal v květnu v Novém Městě v short tracku.

Pidcock byl na sobotní závod tak zkoncentrován, že by nejspíš výsledek dopadl stejně, ať už by startoval odkudkoliv. Takhle mu ale už napořád zůstane ze zlaté medaile hořká pachuť toho, že byl zvýhodněn proti své vůli.