Vacek, jenž byl loni v Jevíčku hodně zklamaný z páté příčky, přijel po 196 kilometrech do cíle bok po boku se staronovým slovenským šampionem Lukášem Kubišem v čase 4:15:14. O takřka minutu později dorazili první pronásledovatelé - v boji o stříbro porazil Matyáš Kopecký obhájce titulu Tomáše Přidala.

Závod, který se jel za velkého horka na sedm okruhů o délce 28 km a převýšení 382 metrů, vyšel Vackovi po taktické stránce. Účastník letošního Gira d’Italia ukázal výbornou formu.

„V posledních dvou kolech jsme s Lukášem Kubišem udělali závod a dokázali jsme se odpoutat. Nejprve to bylo pět lidí, pak v posledním kole už jsme tam byli jen my dva a dojeli jsme to až do cíle. Po tom loňském zklamání je to určitě taková satisfakce. Jsem rád, že český dres bude zase vidět ve World Tour a na těch největších závodech,“ řekl novinářům Vacek.

Na čtvrtém až šestém místě se seřadili Jakub Otruba, Pavel Bittner a dlouhodobý suverén mezi domácími cyklokrosaři Michael Boroš.