Vakoč i Štybar poraženi. V Trnavě vybojoval republikový titul Sisr

V pravé poledne se 102 cyklistů vydalo z rozpálené Trnavy vstříc 187 horkým kilometrům.



A od úvodních minut se tvrdě závodilo.

Útočili Peter Sagan i Zdeněk Štybar, ale ujela až trojice Michal Schlegel, Tomáš Kalojíros a Vojtěch Sedláček, ke které se ještě přidala silná čtveřice – Michael Boroš, Juraj Sagan, František Sisr a Petr Vakoč.

Spolu si vytvořili až čtyřminutový náskok, který postupně snižovaly další nástupy Petera Sagana se Štybarem.

Český cyklista se 70 kilometrů před cílem vydal stíhat sedmičlennou vedoucí grupu sám. Patnáct kilometrů jel v zemi nikoho, než ho skupina zezadu opět dojela.

Uprchlíci měli v tu chvíli k dobru jen něco málo přes minutu, ale záhy zase začali čas získávat. Třicet kilometrů před cílem byl rozdíl mezi oběma skupinami tři a půl minuty, a to stačilo. K vedoucí šestce, ve které už chyběl Sedláček, se ještě pokusil dostat Josef Černý, chvíli ztrácel už jen půlminuty, ani on se ale do čela nedotáhl.

Čtyři kilometry před cílem za to vzal Vakoč, za kterým se chvíli držel jen Sisr, ale následně se skupina znovu spojila.

Následovaly další ataky, ale do posledního kilometru vjížděla šestice pohromadě.

Vakoč poté znovu zaútočil, zkusil to ale šíleně daleko, už 800 metrů před cílem.

Byl to předlouhý spurt, který nevyšel. Na posledních 200 metrech se před Vakoče dostali Tomáš Kalojíros ze Sparty a hlavně František Sisr, který se tak poprvé v kariéře raduje z dresu mistra republiky.

Pro Sisra jde o jeden z největších úspěchů kariéry a první letošní prvenství.

Dres slovenského šampiona odevzdal Peter Sagan svému staršímu bratrovi Jurajovi, který byl jako jediný Slovák členem vedoucí úniknuvší skupiny.