Zvítězila na férovku, chválila Kopecky mistryni Němcovou. Ta závod protrpěla

Předně je to její vůbec první profesionální triumf v elitní kategorii. Potvrdila jím výkonnostní vzestup, který za poslední dva roky v týmu Dukla Praha prožívá.

Zároveň se postarala o společnou radost Dukly, protože dres s trikolorou zůstane po roce, kdy patřil Jarmile Machačové, stále u pražské formace.

Hlavně si ale splnila sen, o kterém byla ještě na startu závodu přesvědčená, že ho tentokrát naplnit nedokáže.

„Musím přiznat, že jsem si vítězství přála a trochu jsem si představovala, že bych mohla mít dres na sobě, ale pak jsem se ráno probudila úplně bez energie,“ líčila.

Ve druhém ze čtyř okruhů se dostala do desetičlenného úniku. „A moc dobře se mi tam nejelo, byla jsem spíš slabší člen naší skupiny,“ přiznala. Při absolvování třetího pětadvacetikilometrového okruhu akcelerovala slovenská juniorka Viktória Chladoňová a společně s Němcovou utvořily perfektně spolupracující dvojici.

„Když Viky nastoupila, byla jsem zrovna za ní, tak jsem ji jen následovala, a teprve pak jsem viděla mezeru za námi. Na nic jsme nečekaly a využily jsme toho. Ona měla rozhodně větší podíl na našem úniku než já. Je vážně dobrá,“ líčila Němcová klíčové momenty závodu.

S Chladoňovou jim hrálo do karet také to, že ve skupině za nimi se žádná ze zbylých závodnic nechtěla obětovat mazáním ztráty, která díky tomu rychle rostla. Už při vjezdu do závěrečného kola tak bylo zřejmé, že pokud se nepřihodí nic neočekávaného, právě tyto dvě závodnice na čele budou novými šampionkami.

Jenže právě na nepravděpodobnost překvapivé komplikace se nechtěla Němcová spoléhat. „Většinou není štěstí na mé straně a podobné akce se mi moc často nepodaří,“ vysvětlovala. „Zároveň nejsem taková povaha, že bych vyvěsila nohy několik kilometrů před cílem. Jela jsem až do cíle naplno, už to strašně bolelo, ale nechtěla jsem polevit, dokud neprojedu páskou.“

Barbora Němcová slaví vítězství v silničním závodě žen na mistrovství republiky v Jevíčku.

Teprve když ji proťala, dovolila si připustit, co se jí právě podařilo. „Moc se mi ulevilo. Je to skvělý pocit, ale ještě mi to celé úplně nedochází.“

Republikovým titulem se snad zase o krok posunula na své cestě mezi elitní cyklistky, ve které má nyní silnice zaujmout stejně důležité postavení, jaké pro ni měla v juniorském věku dráha.

„Tehdy jsem vyhrála na dráze mistrovství Evropy a světa, ale ten skok z juniorek do žen je veliký. Chtěla bych do zahraničního týmu, což bez výsledků ze silnice nepůjde, takže teď musím makat a zlepšovat se hlavně na ní.“

Na olympiádu, a pak do World Tour

S více než minutovým odstupem jela za dvěma odvážlivkyněmi skupina, ve které šlapaly i tři ze čtyř kandidátek olympijské nominace: Julia Kopecky, Kristýna Burlová a Nikola Nosková. A až v další skupině byla olympionička z Tokia Tereza Neumanová.

Kvůli taktizování ve skupině pronásledovatelek ale neměly olympijské adeptky nárok, aby se k Němcové přiblížily. „Bylo to na férovku, Němcová vyhrála krásně. Má dobrou sezonu, přeju jí titul,“ říkala Kopecky, byť nezastírala: „Mým hlavním cílem před startem bylo, abych mohla další rok jezdit v dresu české mistryně.“

Devatenáctiletá šampionka republiky v časovce podlehla ve spurtu o 2. místo Nikole Bajgerové, ale podstatné pro ni bylo, že za sebou nechala všechny ostatní ženy usilující o start na hrách.

Julia Kopecky vede skupinu pronásledovatelek v závodě žen na mistrovství republiky.

To ji společně s dalšími kvalitními výsledky v sezoně nakonec pomohlo k nominaci na hry do Paříže. „Povedly se mi letos další skoky dopředu, jde to furt líp a líp,“ libovala si.

Letos ještě závodí za development tým worldtourové stáje AG Insurance Soudal. „Proto jsem zatím ještě ani nemohla jezdit worldtourové závody,“ vysvětlovala.

Ale dlouho u toho nezůstane. „Mám nabídky do World Tour,“ prozradila.