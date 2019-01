Přijedou Štybar i Kulhavý. Chystá se republikový šampionát v cyklokrosu

Čtyřikrát se v této zimě Zdeněk Štybar ukázal mezi cyklokrosovou elitou.

Postupně dojel v Zolderu 21., v Loenhoutu 13., v Diegemu 21. a ve Velké ceně Svena Nyse v Baalu 17.

Při rozlučce s krátkým pobytem v cyklokrosové bublině znovu bavil diváky i sebe.

V každém kole přeskakoval překážky, na rozbahněné trati na vlnách a skocích ukazoval, že ze své technické dokonalosti na kole pranic neztratil.

„Bylo mi ctí,“ usmíval se po posledním závodu, kterým si opepřil přípravu na blížící se sezonu.

Tedy posledním…

Zdeněk Štybar během svého krátkého návratu do terénu.

Štybar se opravdu chtěl závodem v Baalu pro tuhle zimu s cyklokrosem rozloučit. Jenže pak přišla nabídka od pořadatelů republikového šampionátu – rodiny Kubínů, kteří se se Štybarem znají.



„A Zdeněk nakonec volal otci a říkal mu, že přijede jen kvůli němu. Že je ve Španělsku, ale přiletí, závod odjede a zase odletí,“ popisovala dcera Olga Šimůnková, která pracuje jako sekretářka závodu.



Sedminásobný mistr republiky se tak pokusí získat už osmý republikový titul.

Soupeřit bude s dlouholetou českou jedničkou Michaelem Borošem, Janem Nesavdbou, nebo olympijským šampionem na horských kolech Jaroslavem Kulhavým.

„Oba to jsou osobnosti, které na tom českém poli chybí. Mladí kluci nemají tu hvězdičku, ke které by vzhlíželi a teď přijedou Jarda Kulhavý, Zdeněk Štybar – velké persony. Byli bychom rádi, kdybychom je měli ve více závodech,“ poznamenal reprezentační kouč Petr Dlask.

Jeden z posledních závodů v blátě čeká také vicemistra světa do 23 let Adama Ťoupalíka, který definitivně přestupuje na silnici.

Adam Ťoupalík vybíhá schody během závodu Světového poháru v Táboře.

„Ale nikdy neříkejte nikdy. Adam celý podzim zvažoval nabídku ze silnice, která ho nakonec zlákala. Byl nominován ještě na Světový pohár v belgickém Namuru, ale volal mi, že ten přechod je aktuální a že se potřebuje soustředit na závody na silnici,“ prozradil Dlask.



Ťoupalík by měl závodit za svůj předchozí tým Corendon-Circus spolu s fenoménem Mathieu van der Poelem.

Trať by měla Štybarovi svědčit.

Malinká vesnička Holé Vrchy, ve které nestojí ani 100 domů, bude hostit druhý republikový šampionát v historii.

Poprvé se tady o titul mistra republiky jelo v roce 1999, kdy se radoval Jiří Pospíšil před současným reprezentačním trenérem Petrem Dlaskem.

„Když se řeknou Holé Vrchy, asi každému sportovci se vybaví cyklokros. Naší náročné trati se říká Koppenberg podle slavného flanderského stoupání,“ popisuje Šimůnková.

Na dvou a půl kilometrech okruhu čeká převýšení 88 metrů.

„Je to neskutečně těžké a může být ještě těžší, když bude pršet a bude bláto. Holé Vrchy jsou tradičně nejtěžší závod v Čechách,“ má jasno Dlask. „A můžou svědčit Zdeňkovi Štybarovi. Je maximalista, bude chtít vyhrát. Trať by mu měla sedět, je to do tahu, v tomhle směru je rád, že tady bude závodit.“

Dorazí pochopitelně také Štybarův věhlasný fanklub, který třiatřicetiletého cyklistu provázel na všech cyklokrosových štacích v minulosti.

V sobotu bude chtít trojnásobného mistra světa dotlačit k rekordnímu osmému titulu republikového šampiona.

A nemožné to není.