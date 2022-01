Kolín hostí cyklokrosový šampionát. Hon na Boroše slibuje bitvu v písku

Jak fanoušci dotlačili Šimůnka za slzami štěstí Věčně druhý. Radomír Šimůnek mladší to měl v konkurenci Zdeňka Štybara tuze složité. Cyklokrosař světového věhlasu, ale na domácí titul čekal a čekal. Po nekonečné šňůře stříbrných medailí už možná ani sám nevěřil. Až dorazil na začátku roku 2016 na mistrovství do Kolína. Čili do města, které proslavil jeho prastrýc Miloš Fišera, dvojnásobný mistr světa. A v němž se vyučil cyklokrosu i jeho otec, zesnulý šampion Radomír Šimůnek starší. Až tady se mu ve dvaatřiceti letech v cíli nekontrolovatelně valily z očí slzy štěstí. „Spíš bych to nazval úlevou, všechno ze mě spadlo. Věřím, že po tomhle triumfu ještě nějaký titul získám,“ vykládal tehdy s umorousanou tváří reportérovi MF DNES. Nezískal. Titul z Kolína zůstal v jeho sbírce úspěchů osamocený. Jako by to tak mělo být. Jako by síla od kolínských fanoušků byla ta největší, jakou mohl načerpat. „Už dopoledne, když jsem se byl rozjíždět, tak jsem potkával lidi, kteří na mě volali a povzbuzovali mě. Cítil jsem obrovskou podporu, na trati bylo opravdu hodně diváků a hnali mě dopředu. Musím jim strašně poděkovat, fakt se mi závodilo jako doma,“ líčil nadšeně. Jeho souboj s Michaelem Borošem fanoušky pohltil. Dávno jim bylo fuk, že se na trati rve o medaili i Tomáš Paprstka z pořádající místní stáje. Hnali Šimůnka! Potomka z rodiny, kterou kolínská sportovní veřejnost milovala. A v cíli byl strhující příběh dotažen k dokonalosti. „Člověk to chce dokázat deset let, celou kariéru. A nikdy se to nepovedlo. Takže to byl pocit absolutního štěstí,“ řekl Radomír Šimůnek mladší. Komu se bude fandit v sobotu?