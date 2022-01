O cyklokrosový titul pojede Boroš v novém týmu: Chceme ukázat sílu

Čtyřnásobný český šampion o víkendu poprvé závodil za hradeckou cyklistickou stáj Elkov Kasper, jejímž členem se stal začátkem letošního roku. V závodě cyklokrosového světového poháru, v němž v Nizozemsku dojel na 22. místě a svým výkonem potvrdil vzrůstající formu. S tou se zítra v Kolíně postaví na start domácího šampionátu, v němž bude obhajovat titul z loňska.

Pokud se mu to podaří, bude v jeho kariéře pátý pro něj a zároveň po dlouhých čtyřiadvaceti letech první pro hradeckou stáj.

Budete největším favoritem, předpokládám, že obhajoba titulu pro vás je prioritou. Třeba i s přihlédnutím k tomu, že by to byl výborný vstup do nového angažmá.

Samozřejmě bych rád vyhrál, ale půjde hlavně o to, abychom ukázali sílu, kterou teď v cyklokrose jako Elkov Author máme. Podle mě jeden z nás vyhrát musí. Buď já, nebo jeden z bratrů Ťoupalíků.

Vaším příchodem do hradecké stáje, jež se soustřeďuje hlavně na silnici, došlo k paradoxní situaci. Jste totiž asi nejsilnější i v cyklokrosu. Hrálo to nějakou roli při rozhodování, zda nabídku právě nejlepší české silniční stáje přijmete?

Určitě ne, spíš to vyznění je takové vtipné. Pro nás je to ale jenom dobře, můžeme si hodně pomoct, máme k sobě i dost blízko, jsme všichni z Tábora.

Prvním společným závodem vás tří bude domácí šampionát. Jak se vám zamlouvá trať v Kolíně, na které se pojede?

Je taková spíše jednoduchá, není potřeba moc techniky, ani tam moc nehrozí nějaké výrazné záludnosti, bude to spíš takové kritérium. Právě tam by se dala síla našeho týmu využít, budeme ve třech, vlastně nejsilnější tým.

S bratry Ťoupalíky jste se potkával dlouhá léta jako soupeř, poráželi jste se navzájem. Jací to byli soupeři?

Velmi kvalitní, silní od malinka, což poté potvrzovali i dál, měli super výsledky i v angažmá v zahraničí. Je dobře, že jsme teď v jednom týmu.

Oni se pro silniční cyklistiku rozhodli dříve než vy. Co k tomuto rozhodnutí přivedlo vás?

Beru silnici jako základ, kdo ji nezvládá, neobstojí ani v cyklokrosu. Beru to jako možnost posunout se dál, ale s tím, že se cyklokrosu budu věnovat i nadále. Cyklistika je přece jen jedna a i na silnici už mám něco za sebou.

Co by mělo být na silnici v týmu Elkov Kasper vaší hlavní doménou?

Tohle ještě musíme prodiskutovat, do začátku sezony ještě pár týdnů zbývá. Každopádně mají super program.

Kde by v něm pro vás mělo být místo?

O tom určitě ještě budeme mluvit, ale kdybych měl říct, jak na tom jsem, asi ne úplně nejlépe přejedu největší kopce, spíš pro mě budou jednorázové závody. Ostatně před lety se mi podařilo získat silniční titul mistra republiky do 23 let a v elite jsem byl jednou pátý.

Pojďme ale zpátky k cyklokrosu, který bude naplňovat váš závodní program v příštích dnech a týdnech. Začněme u již zmíněného víkendového startu ve světovém poháru. Spokojenost?

S výkonem určitě ano, škoda jen pádu borců přede mnou krátce po startu. Tam se nedalo projet a začínal jsem tak na nějakém čtyřicátém pětačtyřicátém místě. Tím byl lepší výsledek pryč, tak jsem to alespoň zkusil po fyzické stránce dát tak, abych byl spokojený.

Povedlo se?

Myslím si, že ano, znovu mi to potvrdilo, že letošní sezona je obratem k lepšímu. Minulé dvě tři totiž byly z mé strany těžké, bylo to i psychicky náročné období. Teď konečně znovu po dlouhé době cítím, že do toho můžu pořádně šlápnout. Je to zároveň i velká motivace posunout se dopředu.

Michael Boroš Devětadvacetiletý cyklokrosový reprezentant, od Nového roku nový člen hradecké převážně silniční stáje Elkov Kasper.

Patří už celou dekádu k absolutní domácí špičce, na svém kontě má mimo jiné čtyři tituly mistra republiky v kategorii elite (2017, 2018, 2019, 2021), k tomu přidal po dvou stříbrných a dvou bronzových medailích.

V týmu Elkov Kasper se sešel s Adamem a Jakubem Ťoupalíky, kteří se dříve cyklokrosu věnovali výrazně.

Zajímavost: v roce 2015 získal ve Slaném titul Adam Ťoupalík a Boroš byl třetí, o tři roky později v Mladé Boleslavi bylo pořadí těchto nově kolegů v jednom cyklistickém týmu obrácené.

První další možnost přijde v sobotu v Kolíně, pak vyrazíte na kratší soustředění s Elkovem do Španělska, odtamtud na závod světového poháru v Evropě a poté do USA na mistrovství světa. Podruhé v kariéře, jak se tam těšíte?

Hodně, protože v Americe závodím rád, je tam výborná atmosféra. Těžko se to popisuje, ale třeba v Belgii a v Nizozemsku chodí také hodně lidí, ale v Americe se fandí jinak. Je to přátelské, fandí se všem, nejen tomu, kdo vede, závodí se tam opravdu hezky.

Vy už jste tam jeden světový šampionát před devíti lety zažil, jak na něj vzpomínáte?

Tehdy to bohužel bylo trochu neobvyklé. V místě šampionátu byly problémy s povodněmi, všechny závody se proto jely v jeden den, když jsme závodili jako poslední my, tak už jsme jezdili opravdu v bahně a bylo to hodně těžké.

Mluvil jste o motivaci, kterou vám dává současná sezona, na co by to v USA na šampionátu mohlo stačit?

Kdybych tam dojel v první desítce, byl by to super úspěch.

Je to reálné?

To ukáže až závod, každopádně mistrovství světa je ze světových závodů v sezoně vlastně ten nejjednodušší. Belgičané a Nizozemci tam mají omezený počet závodníků, takže jich tam jede třeba polovina oproti závodům Světového poháru. V tom pak je větší šance se prosadit.

V sobotu se rozhodne, zda do USA vyrazíte jako pětinásobný český šampion. Který ze čtyř předcházejících titulů pro vás bylo nejtěžší získat a kterého si nejvíc vážíte?

Takhle to nemám, všechny bylo těžké získat, pokaždé to bolelo, i když pokaždé asi trochu jinak. Být první není nikdy jednoduché, proto jsou pro mě všechny cenné.